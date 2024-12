Le probabili formazioni di Atletico Madrid e Getafe in vista del match di domani, valido per la diciassettesima giornata di Liga.

Luca Paesano Redattore 14 dicembre - 16:21

Weekend speciale in Liga, dove la diciassettesima giornata di campionato regalerà non uno, ma ben due derby di Madrid. Si comincia oggi, con la sfida tra Rayo Vallecano e Real. Domani, invece, toccherà alle altre due formazioni della capitale. Alle ore 14:00 si sfidano Atletico Madrid e Getafe, in un incontro che da 13 anni sorride sempre e solo ai Colchoneros. La squadra di Simeone non ha mai perso negli ultimi 25 incroci con gli azulones, che tuttavia hanno pareggiato le ultime due sfide al Metropolitano.

Atletico Madrid-Getafe, Bordalás sfida Simeone — Diego Simeone ha messo in guardia i suoi nel corso della conferenza stampa, sottolineando che, al di là della classifica non proprio felice, il Getafe è una squadra decisamente “antipatica” da affrontare. Il motivo è presto spiegato dall’ultimo incontro tra le due squadre, con la clamorosa rimonta da 3-1 a 3-3 della squadra di Bordalás.

“È una squadra molto competitiva, ha un'idea di gioco chiara”, ha avvertito il Cholo, che probabilmente non si fida neanche dell’ottimo rendimento difensivo degli azulones. Sebbene siano nelle zone basse della classifica, il Getafe ha la terza miglior difesa della Liga con soli 13 gol subiti. Un dato che tuttavia si scontra con i soli 11 gol segnati dagli uomini di Bordalás, peggior attacco del campionato.

L’allenatore sa che servirà la partita perfetta per riuscire a strappare anche solo un punto al cospetto di una delle formazioni più in forma d’Europa. “La differenza tra noi e loro è enorme”, ha riconosciuto il tecnico, che tuttavia si aspetta una prestazione di grande applicazione da parte dei suoi uomini.

Atletico Madrid-Getafe, le probabili formazioni — Il Cholo Simeone sembra aver trovato la chiave giusta per far girare la sua squadra e non dovrebbe toccare praticamente nulla nell’undici iniziale. In porta ci sarà Oblak. Marcos Llorente e Galan agiranno ai lati della coppia di centrali composta da Gimenez e Lenglet. A centrocampo dovrebbe essere confermato Giuliano Simeone sulla fascia destra, con Samuel Lino in vantaggio su Gallagher a sinistra. In mediana, promossi De Paul e Barrios. Il tandem d’attacco sarà ancora una volta formato da Griezmann e Julian Alvarez.

Qualche defezione importante invece per Pepe Bordalás, che dovrà rinunciare sicuramente a Borja Mayoral (infortunato) e Mauro Arambarri (squalificato). In dubbio per problemi fisici anche Berrocal e Aleñá. Davanti a Soria, la linea difensiva sarà composta da Iglesias, Djené, Alderete e Rico. Al fianco di Milla, potrebbe toccare a Yellu Santiago. Sulle corsie laterali spazio a Nyom e Coba, con Uche che agirà vicino all’unica punta Rodriguez.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Getafe (4-4-2): Soria; Iglesias, Dakonam, Alderete, Rico; Nyom, Santiago, Milla, Coba; Uche, Rodriguez. Allenatore: José Bordalas.