Il City non vince più: il Feyenoord recupera 3 gol in un quarto d’ora e strappa il pareggio

Pep Guardiola ed il Manchester City non riescono a vedere l'uscita dal tunnel. Entrambi, probabilmente, stanno vivendo il periodo più difficile della loro storia recente. È passato un mese esatto dall'ultima vittoria del City, tra l'altro, di "corto muso" contro il Southampton. Da quel momento la squadra dell'ex allenatore del Barcellona è stato eliminato dalla Carabao Cup, s'è sciolto come ghiaccio al sole in Champions League contro lo Sporting Lisbona e sta man mano perdendo terreno in Champions League.