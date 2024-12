Il grande cuore di Alex Iwobi: apre un negozio per donare cibo gratis ai bisognosi per Natale

In occasione di Natale, la stella del Fulham apre il minimarket per regalare beni essenziali alle famiglie in difficoltà: "Mi dà una grande gioia"

Nancy Gonzalez Ruiz 24 dicembre 2024 (modifica il 24 dicembre 2024 | 20:42)

Alex Iwobi, centrocampista del Fulham e della nazionale nigeriana, ha scelto di trasformare il periodo natalizio in un’occasione per fare del bene. Cresciuto a Canning Town, uno dei quartieri più poveri dell’East London, il nigeriano ha aperto un negozio pop-up, "Alexpress", per distribuire gratuitamente cibo e beni essenziali alle famiglie che lottano contro gravi difficoltà economiche.

Il gesto di cuore per la sua comunità —

"Benvenuti a Alexpress, dove offriamo cibo, bevande, articoli per la casa e persino tacchini natalizi", ha dichiarato Iwobi, raccontando con emozione alla BBC la genesi di questa iniziativa. Nato in Nigeria e trasferitosi giovanissimo nel Regno Unito, Iwobi ha vissuto in prima persona le difficoltà della sua comunità d’origine e ha deciso di restituire quanto ricevuto, ispirato dai suoi genitori. "Li ho sempre visti dare indietro" - ha affermato il giocatore - , "averli come modelli, mi ha fatto sentire che quando arrivo nella posizione in cui sono oggi, o anche se fossi in una posizione meno privilegiata, cercherei sempre di fare del mio meglio per restituire e aiutare i meno fortunati o chi non ha da mangiare".

"Alexpress": un simbolo di solidarietà in occasione del Natale Il negozio temporaneo, allestito a pochi passi dai luoghi che hanno segnato la sua infanzia, offre non solo cibo e articoli di prima necessità, ma anche calore umano e speranza. "Ci piace fare qualcosa ogni Natale per cercare di restituire" - ha spiegato Iwobi - , "se posso aiutare qualcuno a festeggiare un Natale sereno, perché no?"

L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità locale, dove molte famiglie devono affrontare l'aumento del costo della vita.

L'importanza dei valori e del legame con le radici Iwobi, che ha scelto di rappresentare la Nigeria a livello internazionale dopo aver giocato per le giovanili inglesi, non ha mai dimenticato le sue radici: "Tornare qui e poter fare qualcosa per le persone che vivono queste difficoltà mi dà una grande gioia".

Non solo calcio, ma impegno umano Con ben 17 presenze, 5 gol e 3 assist all'attivo, Alex Iwobi è un pilastro del Fulham guidato da Marco Silva. In attesa della sfida in programma giovedì 26 dicembre contro Chelsea, valida per la 18' giornata di Premier League, il nigeriano dimostra come il ruolo di calciatore possa andare ben oltre lo sport. Con questa iniziativa, infatti, Iwobi non ha solo riempito dispense vuote, ma anche cuori, ispirando una comunità intera e ricordando a tutti che, a Natale, un piccolo gesto può fare una grande differenza.