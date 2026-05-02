Sconfitta pesantissima dell'Olympique Marsiglia in casa del Nantes: un secco 3-0 che complica la situazione in classifica della squadra di Habib Beye. Con questa disfatta l'OM rimane sesto (con 53 punti) e sia Lione che Lille possono distanziarsi. La zona Champions è sempre più lontana e c'è anche il rischio che il Marsiglia venga superato dal Monaco.

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Il Marsiglia perde in casa del Nantes

Bastano appena otto minuti del secondo tempo ai padroni di casa, allenati da Patrick Collot, per avere ragione della squadra ospite segnando ben tre reti. Quello che si è presentato allo Stade de la Beaujoire è un Marsiglia irriconoscibile e in piena crisi di risultati. L'OM non vince una gara dal 10 aprile, quando battè 3-0 il Metz in casa. L'obiettivo stagionale era quello di arrivare alla prossima Champions League, ma ora la situazione si è decisamente complicata.

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L'OM rischia la qualificazione alla prossima Champions Leauge

Quella della Ligue 1 è una zona Europa calda in cui ci sono varie squadra distanziate da pochi punti e può ancora succedere di tutto. La situazione, però, dopo oggi non è per nulla favorevole alla compagine allenata da Beye. Essa, infatti, rimane sesta con 53 punti. E chi arriva sesto, nel campionato francese, dovrà giocare i preliminari di Conference League. Potrebbe, inoltre, diventare sempre più difficile riacciuffare le squadre davanti.

Il Rennes, infatti, ha domani l'occasione di portarsi a più sei sull'OM e anche Lione e Lille (tutte e due a 57 punti e rispettivamente quarta e terza) possono allungare. Se vincessero tutte e due si porterebbero a più sette e riprenderle, con due giornate rimaste, diventa impossibile. Il Lille gioca domani contro il Le Havre e Lione e Rennes si scontrano in una partita che ci dirà molto di questa lotta per l'Europa.

⏱️ 90+7' | #FCNOM 3️⃣-0️⃣

L'OM s'incline à Nantes



🗓️ Prochain RDV, le dimanche 10 mai à 21 heures, pour Le Havre AC-OM pic.twitter.com/xd0ArVEtb0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2026

Il Marsiglia, quindi, trema. E deve sperare. Perché c'è un ulteriore problema per il club di Marsiglia: si chiama Monaco. La squadra di Pocognoli, infatti, è settima e ha 51 punti. Gioca oggi, contro il Metz, e se dovesse vincere sorpasserebbe proprio il Marsiglia.

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