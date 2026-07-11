Prima di dominare la Premier League, Erling Haaland correva sui campi di Bryne con un pallone tra i piedi e tantissima voglia di migliorare. Alf Ingve Berntsen, il suo primissimo allenatore al Bryne FK, ha seguito i primi passi del talento nordico e ha visto nascere il campione indiscusso di oggi. Alla vigilia del quarto di finale contro l'Inghilterra, che rappresenta la partita più importante nella storia della Norvegia ai Mondiali, il mister ricorda perfettamente l'esordio del ragazzino all'età di sei anni in un'intervista a Fanpage. "Ho sempre pensato che fosse un giocatore molto forte, fin dal primo giorno", dichiara orgogliosamente il tecnico.

Il talento compensava un fisico ancora in via di sviluppo con altre doti clamorose. "Dal punto di vista fisico gli mancava ancora qualcosa", spiega Berntsen. "Non era basso, ma era molto magro. Per questo doveva compensare con l'intelligenza e la tecnica". Questa intelligenza tattica ha plasmato il carattere di un ragazzo davvero speciale. "Non aveva mai paura di provare", continua l'allenatore, sottolineando un'incredibile maturità precoce. "Fin da piccolo era interessato all'alimentazione e alle corrette abitudini del sonno. Quando aveva circa 12 anni abbiamo iniziato a capire che avrebbe potuto davvero esplodere".

Haaland: il gruppo, il modello paterno e il segreto norvegese

Ildel giovane bomber deriva anche dall'ambiente sano e da unasolida. "Era semplicemente uno dei 40 ragazzi che si allenavano insieme. Erling si allenava tantissimo, sorrideva tantissimo e segnava tantissimo". Ilamava questo ragazzino che non ha mai ricevuto un trattamento speciale all'interno dello. In questo contesto, la figura del padreha giocato un ruolo cruciale per la sua serenità. "Suo padre è stato un modello perfetto", sentenzia. "Non interferiva mai e lasciava che Erling crescesse e si sviluppasse da solo". Questo equilibrio ha permesso al fuoriclasse di mantenereprofondi, tanto che alcuni compagni di allora viaggiano con lui negliproprio in questi giorni.

Oggi Haaland guida una generazione d'oro insieme a Martin Odegaard. Proprio Odegaard ha dimostrato a tutti i giovani che si può diventare un grande calciatore anche se si viene dalla Norvegia, dando un'enorme iniezione di fiducia a tutto il movimento. La Norvegia ha cambiato marcia anche grazie a una nuova filosofia calcistica. "Lasciamo che i bambini siano bambini e non li alleniamo come se fossero già degli adulti", svela l'allenatore, evidenziando allenamenti di alta qualità che riproducono le situazioni di gara senza sovraccaricare mai i giovani atleti.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO: Erling Haaland (Norvegia) in azione durante l'amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion, il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

L'orgoglio del maestro e il pronostico contro l'Inghilterra

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Guardando al presente,del mister supera qualsiasi risultato puramente sportivo. "Sono orgoglioso di lui", ammettecon grande trasporto emotivo. "Ovviamente per quello che fa in campo, ma ancora di più per il suo comportamento. È un ragazzo gentile e disponibile e rappresenta la nostra regione nel modo migliore". Alvigevano poche ma ferreemorali per tutti."In tutti gli anni in cui si è allenato con noi avevamo tre regole: essere puntuali, dare sempre il massimo e comportarsi bene. Credo che Erling segua ancora oggi questi principi che ha imparato da bambino e, per me, questo vale più di qualsiasi risultato", conclude il suo primo. Riguardo l'imminente, il tecnico azzarda unamolto onesta e diretta. "Penso che l'Inghilterra vincerà 2-1 contro la Norvegia", ammette candidamente ai microfoni. "Spero ovviamente che accada il contrario. Fortunatamente mi capita spesso di sbagliare i pronostici", chiosacon un sorriso amaro ma ricco di genuina speranza.