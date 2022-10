Il regista di Iniesta raddoppia: un documentario anche su Bojan Krkic

Il 32enne attaccante spagnolo forse non ha soddisfatto in carriera le aspettative riposte su di lui, ma è tornato in prima pagina, dal momento che la società NSN produrrà un lavoro proprio sull’ex stella della cantera blaugrana

Davide Capano

Diversi calciatori sono stati catalogati in passato come il “nuovo Messi” del Barcellona. Tuttavia, le loro carriere sono state poi parecchio al di sotto delle aspettative. Uno di questi è sicuramente Bojan Krkic, che puntava ad avere un ruolo importante nel team blaugrana, ma alla fine si è perso prendendo direzioni inaspettate.

Bojan ha giocato un totale di 163 partite con il Barça e ha segnato 41 gol. In nessun altro club ha giocato tanto quanto nei catalani, il che dimostra anche quale sia stato il suo percorso calcistico. Ha vestito successivamente le maglie di Milan, Roma, Ajax, Stoke City, Mainz, Deportivo Alavés e pochi anni fa è stato al Montreal Impact nella Major League Soccer. Attualmente gioca in Giappone, al Vissel Kobe, insieme ad Andrés Iniesta.

Il 32enne attaccante spagnolo sarà ora protagonista del proprio documentario. Sì, perché, come assicura il quotidiano Sport, la società NSN sta realizzando in questi giorni una produzione audiovisiva in cui conosceremo in dettaglio la carriera di Bojan in prima persona. Così potremo conoscere ancor più nel dettaglio l’evoluzione che Krkic ha avuto fino ad oggi.

Sarà una rassegna delle molteplici squadre in cui ha giocato in paesi come Spagna, Italia, Inghilterra, Germania, Canada e ora il Sol Levante.

La regia del documentario è di Oriol Bosch, che ha anche diretto il doc su Andrés Iniesta, “El Héroe Inesperado” nel 2020. La produzione esecutiva del progetto è affidata a Raul Llimós, le sceneggiature a Marcos López.