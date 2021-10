Manita Vissel Kobe: Iniesta sempre al top, doppietta e anche Bojan in gol

Il 31enne attaccante entra nel finale al posto di Iniesta e contribuisce alla vittoria del Vissel Kobe contro l’Urawa Red Diamonds, segnando il suo primo gol giapponese

Davide Capano

Il Vissel Kobe ha battuto 5-1 l’Urawa Red Diamonds in J1 League, la Serie A giapponese. Mattatore del match è stato Don Andrés Iniesta: doppietta (uno dei due centri su punizione) e assist per il momentaneo 3-0 firmato da Yoshinori Muto con una palla meravigliosa. A sigillare la vittoria Osako e un altro ex Barcellona, Bojan Krkic, che ha siglato il 5-1, dopo un esordio con la nuova maglia a inizio settembre da dimenticare.

Il 31enne attaccante ha trovato così il suo primo gol nell’esperienza in terra nipponica al Kōbe Wing Stadium. Entrato in campo al posto di Iniesta a soli 15 minuti dalla fine, ha avuto la bravura di andare a segno con un pregevole destro dal limite dell’area. “Sono davvero felice di aver conquistato oggi una vittoria così importante contro una diretta rivale. Particolarmente felice di aver segnato il mio primo gol in J-League in casa e davanti ai nostri tifosi. Indimenticabile!”, ha poi scritto sui suoi social dopo la gara.

È la quarta partita a cui Bojan partecipa da quando è arrivato al Vissel Kobe. In tutte è partito dalla panchina e in ognuna ha goduto a malapena di 15 minuti. Tuttavia, ora vuole invertire il trend definitivamente.

Con questo risultato la squadra allenata da Atsuhiro Miura resta davanti al Nagoya Grampus di mister Massimo Ficcadenti nella lotta per il terzo posto, seppur a pari merito a 57 punti e con un match in meno. Una terza piazza che darebbe la possibilità di disputare i preliminari per la Champions League asiatica della prossima stagione.