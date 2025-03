Una vita nel calcio tra talento e ambizione, con un sogno ancora chiuso in un cassetto che forse non si riaprirà mai: quello di tornare al Rosario Central. Ángel Di Maria attualmente veste la maglia del Benfica, in scadenza a giugno 2025: una...

Alessia Bartiromo 5 marzo - 16:10

Una vita nel calcio tra talento e ambizione, con un sogno ancora chiuso in un cassetto che forse non si riaprirà mai: quello di tornare al Rosario Central. Ángel Di Maria attualmente veste la maglia del Benfica, in scadenza a giugno 2025: una carriera incredibile, così i suoi numeri alla veneranda età di 37 anni compiuti da pochissimo. Eppure, c'è qualcosa che manca per coronare al meglio le sue prodezze: vestire nuovamente la casacca del Rosario Central in Argentina, squadra della sua città di origine che lo ha visto crescere nel settore giovanile e nel 2006 lo ha lanciato nel calcio che conta, prima del trasferimento nel luglio 2007 proprio al Benfica. Corsi e ricorsi storici che non hanno mai avuto un lieto finale. Lo scorso anno infatti, l'esterno era vicinissimo al ritorno in patria, poi saltato a causa di alcune gravissime minacce ricevute dai tifosi. Ma non è ancora tutto perso: i contatti tra il club e il Fideo proseguono, così come conferma l'allenatore del Rosario, Arien Holan.

Di Maria e l'amore per il Rosario Central — La storia d'amore tra Di Maria e il Rosario Central dura da una vita, sin dal 1992 quando il piccolo Ángel a soli 4 anni muove i suoi primi passi nel mondo del calcio. Rimarrà con la stessa camiseta nel settore giovanile per ben tredici anni, passando poi nel 2005 in prima squadra. Un'emozione incredibile per un club iconico per ogni argentino, con i tifosi caldissimi che lo erigono subito a leader indiscusso. Dal 2005 al 2007 colleziona 36 presenze e 6 gol partecipando anche al Mondiale Under 20 nel 2007, lanciandosi poi in un'altra esperienza importante, quella al Benfica. Il Rosario Central è però da sempre nel cuore del fuoriclasse, che sa non solo di casa ma anche di un immenso debito di riconoscenza per le prime importanti esperienze. Nel 2023 torna dopo 15 anni al Benfica, pensando al suo futuro nell'estate del 2024 con un'idea che continuava a rimbalzare nella mente: tornare in Argentina e vestire la maglia del Rosario Central per un'ultima volta.

Il mancato trasferimento — Le notizie di un vicinissimo trasferimento al Rosario Central nell'estate 2024 si fanno sempre più insistenti. Si trova l'accordo di massima con il club e manca soltanto l'ufficialità. In pochi giorni, il dietrofront: Di Maria e la sua famiglia ricevono numerose e gravi minacce dai tifosi che non hanno mai apprezzato la sua preferenza verso il calcio europeo, portandolo a decidere di restare in Portogallo, prolungando il suo contratto fino al giugno 2025. Una scelta personale più che condivisibile, della quale parlerà più volte anche il fuoriclasse senza mezzi termini, non celando però al contempo mai il grande sogno mai realizzato di un ritorno al Rosario Central prima della fine della sua carriera. Una rottura profonda, una situazione che difficilmente potrà sanarsi ma che ha portato le due parti a continuare a sentirsi e cercare di trovare una soluzione per il futuro, cullando insieme l'incredibile suggestione di terminare la carriera lì dove è iniziata, nella squadra della sua città.

Le parole del tecnico del Rosario Central — A riportare ancora di più in auge questa grande suggestione, giungono dall'Argentina le parole dell'allenatore del Rosario Central che torna sull'argomento, lasciando aperta la porta per il ritorno di Di Maria. Intervenuto a DSports, il tecnico Ariel Holan sogna l'impresa di riportare il Fideo in Argentina: "Immaginate cosa succederebbe con un suo ritorno, sarebbe un sogno incredibile! Purtroppo però non dipende né da noi né dal giocatore bensì da circostanze esterne. Siamo sempre in contatto con lui così come con altri campioni nel pieno della loro carriera che vorrebbero vestire la nostra maglia, vediamo in futuro cosa succederà". Il futuro per prendere decisioni importanti potrebbe non essere troppo lontano: il contratto di Ángel Di Maria con il Benfica terminerà il prossimo 30 giugno e bisognerà effettivamente prendere una decisione sul prossimo passo da compiere per la carriera dell'argentino. Chissà se proprio al Rosario Central.