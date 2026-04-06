Un altro weekend di grande calcio volge ormai al termine con la truppa degli italiani all'estero che si alterna tra momenti di grande positività e prestazioni maggiormente in salita. Spazio in Inghilterra all'FA Cup con Donnarumma che si accomoda come sempre in panchina in Coppa lasciando spazio a Trafford tra i pali del Manchester City, godendosi la splendida vittoria per 4-0 ai danni del Liverpool di Federico Chiesa, entrato al 77' al posto di Salah. L'Arsenal di Calafiori perde 2-1 in trasferta contro il Southampton, con il Nazionale italiano entrato in campo al 60', conquistando la sufficienza in pagella. Il Leeds di Gnonto ha infine vinto ai calci di rigore contro il West Ham, siglando anche il penalty che ha contribuito al successo della sua squadra. Tra volti noti e talenti emergenti, scopriamo insieme tutte le sorti degli italiani all'estero in questo weekend.