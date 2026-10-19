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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio internazionale sta per terminare, con tante gare che si sono avvicendate nella settimana delle Coppe europee. Tanti sono stati i calciatori e allenatori italiani all'estero che si sono contraddistinti, alcuni per grandi gol e prestazioni, altri per incredibili esclusioni e poco minutaggio. Della seconda schiera fanno parte Samuele Inacio, Filippo Mane e Luca Reggiani, che portano alta la bandiera tricolore in forza al Borussia Dortmund. I tre talenti infatti, sono stati esclusi per scelta tecnica dai convocati dell'ultima gara dei tedeschi in trasferta contro l'Union Berlino, dopo un sano turn over rispetto alla Champions del mercoledì precedente. Continua a non avere minutaggio anche Di Gregorio al Bournemouth mentre continua il magic moment del Manchester City di Donnarumma, ancora a punteggio pieno, vincente per 3-2 contro l'Ipswich in casa. Ma scopriamo insieme le sorti degli altri italiani all'estero e chi si sta particolarmente distinguendo, reduce da un weekend davvero indimenticabile.

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