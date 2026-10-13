Niko Kovac e il Borussia Dortmund continuano insieme il loro cammino. La società tedesca sceglie la continuità e blinda l'allenatore fino al 2029. Il club ha annunciato il prolungamento del contratto, inizialmente in scadenza nel 2027, con un comunicato ufficiale. L'accordo coinvolge anche i collaboratori Robert Kovac e Filip Tapalovič.

Fiducia e continuità al progetto tecnico

La decisione rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dal tecnico,ad inizio 2025, con la squadra all'undicesimo posto in. Sotto la sua guida, c'è stata una rapida ripresa ed un cambio passo che ha permesso ai gialloneri di raggiungere la qualificazione allanell'ultima giornata del campionato

Il Borussia Dortmund riprende gli allenamenti dopo la pausa estiva

DORTMUND, GERMANIA - 28 LUGLIO: L'allenatore Niko Kovac assiste a una seduta di allenamento del Borussia Dortmund dopo la pausa estiva, presso il centro sportivo di Hohenbuschei, il 28 luglio 2025 a Dortmund, in Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

La crescita non si è fermata nel campionato scorso, con un ottimo campionato chiuso al secondo posto dietro al Bayern Monaco, ottenendo 73 punti, frutto di 22 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Il contributo offensivo della squadra è stato ottimo con 70 gol realizzati e ha migliorato anche il dato difensivo dell'annata precedente subendo 34 gol, 17 in meno. Numeri che testimoniano i progressi compiuti e la ritrovata competitività del gruppo.

Gli ostacoli principali ci sono però stati nelle altre competizioni. In Champions League il percorso si è interrotto ai playoff, in modo sorprendente dopo l'ottima gara d'andata contro l'Atalanta finita 2-0, con la squadra bergamasca che non si è data per vinta ed è riuscita a ribaltare il match vincendo, alla New Balance Arena, 4-1 con il gol decisivo a tempo scaduto di Lazar Samardžić. Non è andata meglio in Coppa di Germania dove è stato eliminato agli ottavi di finale dal Bayer Leverkusen.

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Il rinnovo arriva dunque con l'intenzione di consolidare quanto costruito e alzare ulteriormente l'asticella. A seguito dell'accordo,ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Abbiamo definito insieme una chiara direzione di sviluppo e gettato basi importanti per il futuro", sottolineando la volontà di proseguire lungo un percorso condiviso.

La sfida dell'allenatore croato e la speranza della società giallonera sarà ora trasformare la continuità dei risultati in traguardi concreti, provando ad interrompere il dominio del Bayern Monaco in campionato e riportare il Borussia Dortmund tra le protagoniste del calcio europeo.