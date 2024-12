Un nuovo lutto sconvolge il mondo del calcio. Il movimento giovanile spagnolo piange la tragica scomparsa di Aniol Llach , promettente 17enne dell’ Unió Esportiva Olot , squadra che milita nella seconda divisione in Spagna . Il giovane sarebbe deceduto in seguito ad un incidente stradale in moto avvenuto nella sua città natale, Les Planes d’Hostoles .

L'Ue Olot sotto shock per la scomparsa di Llach: l'ultimo saluto

In un altro post pubblicato sui propri canali social, la società ha ricordato così il 17enne: "I nostri cuori sono così spezzati, non abbiamo parole in questo momento. Te ne sei andato troppo presto, Aniol. La vita è molto ingiusta. Terribile perdita per la famiglia dell'Unione Sportiva Olot. Non ti dimenticheremo mai!". "Siamo grati per le centinaia di condoglianze del mondo del calcio catalano e spagnolo. L'unica partita che giocheremo nel weekend è Olot-Badalona Futur. Il miglior tributo ad Aniol è che domenica alle 17:00 il campo sarà pieno. Indosseremo maglie nere, commemorative ed osserveremo un minuto di silenzio per il giovane talento della nostra Juvenil A. Dobbiamo trarre forza da qualsiasi parte!". Domani ci sarà l'ultimo saluto al giovane talento scomparso prematuramente.