Il Liverpool prosegue nella sua stagione tanto discontinua quanto sfortunata. I reds hanno vinto una partita non proprio facile e dall'alto valore simbolico. La squadra di Arne Slot infatti ha conquistato il Merseyside derby per 2-1, grazie ad una rete del capitano Virgil Van Dijk al 101' di gioco. Un colpo di testa su calcio d'angolo ha deciso una sfida tesa e bloccata. Il recupero assegnato al termine del match era di 11 minuti, causato da reti annullate (O'Brien), infortuni (Giorgi Mamardashvili, Beto e Branthwaite) e anche gol segnati dall'eterno Momo Salah e dalla nostra conoscenza Beto. Proprio un guaio fisico in particolare ha destato scalpore sia per come è avvenuto sia per il calciatore entrato in campo a sostituire l'infortunato. È il caso del portiere della nazionale georgiana Giorgi Mamardashvili e della riserva Freddie Woodman.
LA SFORTUNA
Infortunio shock per Giorgi Mamardashvili: al suo posto entra il figlioccio di Gareth Southgate
L'infortunio grave di Giorgi Mamardashvili—
L'estremo difensore del Liverpool infatti ha subito un grave intervento durante la sfida di Premier League. Giorgi Mamardashvili è rimasto a terra in occasione dello scontro che ha portato alla rete del centravanti portoghese dell'Everton. Dopo 4 minuti di tentativi per farlo rimanere in campo, il numero 25 è stato condotto fuori dal campo in barella. Al suo posto ha fatto l'ingresso il terzo portiere dei reds (anche Alisson è fuori), il numero 28 Freddie Woodman.
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Per l'estremo difensore inglese si tratta del debutto assoluto fra i pali del Liverpool nel massimo campionato inglese. L'unica altra presenza compiuta nella stagione risale all'ottobre passato, in occasione del quarto turno di Carabao Cup. In Premier League, Woodman aveva già collezionato 4 presenze col Newcastle nel 2021. Figlioccio dell'ex CT della nazionale inglese Gareth Southgate, l'attuale titolare dei reds è arrivato nel club in estate a parametro zero dal Preston North End. La prestazione di oggi ha presentato dei segnali incoraggianti, considerando che il suo contratto scade al termine della stagione ma ha la possibilità di essere esteso per un altro anno.
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