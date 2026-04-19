Il Liverpool prosegue nella sua stagione tanto discontinua quanto sfortunata. I reds hanno vinto una partita non proprio facile e dall'alto valore simbolico. La squadra di Arne Slot infatti ha conquistato il Merseyside derby per 2-1, grazie ad una rete del capitano Virgil Van Dijk al 101' di gioco. Un colpo di testa su calcio d'angolo ha deciso una sfida tesa e bloccata. Il recupero assegnato al termine del match era di 11 minuti, causato da reti annullate (O'Brien), infortuni (Giorgi Mamardashvili, Beto e Branthwaite) e anche gol segnati dall'eterno Momo Salah e dalla nostra conoscenza Beto. Proprio un guaio fisico in particolare ha destato scalpore sia per come è avvenuto sia per il calciatore entrato in campo a sostituire l'infortunato. È il caso del portiere della nazionale georgiana Giorgi Mamardashvili e della riserva Freddie Woodman.