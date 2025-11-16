A che punto è l'Inghilterra nel percorso Mondiale

Kane è molto contento dell'arrivo in panchina di Tuchel e del mix di gioco e risultati conseguiti finora. Con 7 gol nelle 9 partite sotto la guida del tecnico tedesco, il giocatore del Bayern sembra trovarsi a meraviglia negli schemi di Tuchel. Perciò Harry ha speso delle parole importanti sulle possibilità mondiali dei three lions: "L'Inghilterra ha la cultura per vincere i Mondiali. Stiamo andando nella giusta direzione, sia in campo che fuori. Lo si vede da questo ritiro... Marc [Guehi] ha avuto un piccolo infortunio, ma ha comunque voluto essere presente al gruppo e alle riunioni, per imparare da quello che stiamo cercando di fare. Credo fermamente che la squadra sia in un'ottima posizione per affrontare il nuovo anno".