L'Inghilterra ha già strappato il pass per il Mondiale 2026 (7 vittorie su 7, 0 gol subiti), perciò la partita di stasera contro l'Albania rappresenta una pura formalità. Tuttavia, potrebbe avere un significato particolare per la stella Harry Kane. Infatti, segnando un gol arriverebbe a 77 reti nazionali, agganciando il numero da record del brasiliano Pelé. La punta inglese però non sembra preoccuparsene troppo di questi numeri, infatti per questa stagione ha grandi progetti collettivi e non personali.
L'OBIETTIVO
Inghilterra, Harry Kane mette nel mirino il record di Pelé tra Champions e Mondiale
Pallone d'oro? Harry Kane ci vuole provare—
Harry Kane sta disputando una stagione da favola: finora sono 23 i gol stagionali col club in sole 17 presenze. Punto fermo del gioco di Kompany, il capitano dell'Inghilterra è in una posizione di grande rilevanza con Haaland nella corsa al Pallone d'oro. Nelle qualificazioni mondiali, Kane ha siglato 6 gol in 7 partite, portando anche con l'Inghilterra il suo incredibile stato di forma.
Come riporta The Guardian, la punta ex Spurs si è così espressa sull'importanza di portare a casa trofei grossi per avere più chance nella corsa al Pallone d'oro: "Potrei segnare 100 gol in questa stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo, probabilmente non vincerò il Pallone d'Oro. Siamo in ottima forma al Bayern Monaco, quindi forse questo rende le probabilità un po' più a mio favore. Lo stesso vale per l'Inghilterra. Spero che, se le cose andranno per il verso giusto per il club e per la nazionale, sarò sicuramente tra i candidati per un trofeo come il Pallone d'Oro".
A che punto è l'Inghilterra nel percorso Mondiale—
Kane è molto contento dell'arrivo in panchina di Tuchel e del mix di gioco e risultati conseguiti finora. Con 7 gol nelle 9 partite sotto la guida del tecnico tedesco, il giocatore del Bayern sembra trovarsi a meraviglia negli schemi di Tuchel. Perciò Harry ha speso delle parole importanti sulle possibilità mondiali dei three lions: "L'Inghilterra ha la cultura per vincere i Mondiali. Stiamo andando nella giusta direzione, sia in campo che fuori. Lo si vede da questo ritiro... Marc [Guehi] ha avuto un piccolo infortunio, ma ha comunque voluto essere presente al gruppo e alle riunioni, per imparare da quello che stiamo cercando di fare. Credo fermamente che la squadra sia in un'ottima posizione per affrontare il nuovo anno".
