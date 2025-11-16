Il calciatore del Borussia Dortmund dovrà pagare la maxi sanzione in sessanta rate giornaliere di 7500 euro

Filippo Montoli 16 novembre - 10:14

Karim Adeyemi e la compagna Loredana Zefi sono stati trovati in possesso di armi illegali. Il ritrovamento della Polizia tedesca risale a circa un anno fa. Con la chiusura delle indagini, è stata inflitta una multa di 450 mila euro. Per fortuna dei due compagni è stato evitato il rischio di reclusione. Non è ancora certo l'origine dei due strumenti. Secondo Jorge Mendes, agente di Adeyemi, l'attaccante le avrebbe ricevute via TikTok a sua insaputa.

Trovati un tirapugni e un taser a casa Adeyemi — Poteva concludersi molto peggio la vicenda che ha coinvolto Adeyemi e la compagna. In Germania, acquistare ed essere in possesso illegale di armi viene punito duramente. Anche con il carcere. Quest'ultimo non è arrivato, ma la sanzione inflitta da un tribunale tedesco è comunque molto pesante. Il calciatore del Borussia Dortmund e la rapper svizzera sono stati multati di 450 mila euro. La sanzione dovrà essere pagata in 60 rate giornaliere di 7500 euro, secondo quanto informa la Bild.

In questo modo, Adeyemi e Zefi evitano anche di avere precedenti penali, aspetto fondamentale per continuare le rispettive carriere. I due erano stati trovati in possesso di un tirapugni e di un taser nella loro abitazione tedesca. L'acquisto di questo tipo di armi è severamente vietato in Germania. Il calciatore non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, mentre è l'agente Jorge Mendes a provare a dare una spiegazione. Per il portoghese, i due strumenti arriverebbero da una scatola misteriosa ricevuta via TikTok.

Su quanto accaduto è intervenuto, invece, il Borussia Dortmund con un rapido comunicato: "Il nostro club prende sempre sul serio le accuse penali e le utilizza come un'opportunità per discutere con i propri dipendenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza". Se non saranno presi provvedimenti interni, Adeyemi sarà in campo con la sua squadra nel prossimo turno di Bundesliga contro lo Stoccarda. Il calciatore giallonero è al momento impegnato con la sua Nazionale.