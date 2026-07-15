Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

L'Inghilterra ha l'occasione di tornare a disputare una finale del Mondiale dopo ben 60 anni dall'ultima volta. Nella sua storia centenaria, i Tre Leoni solo nel 1966 sono arrivati fino all'ultimo atto del torneo dove ebbero la meglio sulla Germania nella storica partita di Wembley finita 4-2 e ricordata per il gol fantasma realizzato da Geoff Hurst che dopo decenni fa ancora discutere. Proprio l'autore di quel gol ha voluto lanciare un messaggio alla squadra di Thomas Tuchel in vista della sfida di questa sera contro l'Argentina.

Its a big day for England. I really believe we can do it tonight! Kane , Bellingham ,Rice all world class . Fingers crossed. Good luck for tonight boys. Its time to win this thing again. Come on boys #England — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) July 15, 2026

Inghilterra, Hurst incoraggia i Tre Leoni: "Ce la possiamo fare"

Tra poche ore l'Inghilterra scenderà in campo contro lnella sfida valida per la qualificazione alla finalissima del. Un appuntamento che la nazionale britannica manca da ben 60 anni, ovvero dalla vittoriosa edizione del 1966. Proprio uno dei protagonista di quel trionfo, sir Geoff, ha voluto caricare la squadra diin vista della sfida contro l'Albiceleste con un messaggio rilasciato su X: "Questo è un grande giorno per l'Inghilterra, credo davvero che stasera ce la possiamo fare!".

Il capitano dell'Inghilterra Bobby Moore bacia il trofeo Jules Rimet mentre la squadra festeggia la vittoria nella finale della Coppa del Mondo del 1966 contro la Germania allo stadio di Wembley. I suoi compagni di squadra sono, da sinistra a destra, George Cohen, Geoff Hurst e Martin Peters; 30 luglio 1966. (Foto di Hulton Archive/Getty Images)

Protagonista di tre delle quattro reti realizzare nella storica finalissima contro la Germania, l'ex attaccante ha aggiunto: "Kane , Bellingham, Rice sono tutti giocatori di classe mondiale. Buona fortuna, ragazzi, è tempo di vincere di nuovo questa cosa. Come on boys!". Qualora l'Inghilterra dovesse avere la meglio sulla squadra di Lionel Scaloni si tratterebbe della terza finale nel giro di cinque anni dopo quelle europee del 2021 contro l'Italia e quella del 2024 contro la Spagna, entrambe perse. Per Kane e compagni è tempo di rovesciare la situazione.