In questa pausa delle Nazionali, l'Inghilterra di Tuchel ha affrontato in amichevole il Galles vincendo 3-0 coi gol di Rogers , Watkins e Saka . Questa sera, invece, i Three Lions torneranno in campo contro la Lettonia per la gara di qualificazione al Mondiale del prossimo anno. Oltre ai soliti nomi come Harry Kane , Declan Rice , Jordan Pickford e tanti altri, il commissario tecnico della Nazionale Inglese ha convocato anche il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek e Marcus Rashford , attualmente in prestito al Barcellona . Fino a questo momento, il classe 1997 ha segnato 3 gol e fornito 4 assist con il club catalano. Tuttavia, Tuchel ha voluto avvertire il calciatore con parole importanti.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, il tecnico tedesco ha toccato diversi argomenti soffermandosi in particolar modo sull'ex United. Queste sono le sue dichiarazioni: "I limiti di Rashford sono molto alti, forse di più rispetto ad altri giocatori, ma il talento da solo non basta. Deve impegnarsi di più per segnare. Lui ha qualità con entrambi i piedi, è veloce, esplosivo e ha ottime abilità nel gioco aereo. Quando si allena, dimostra di poter essere uno dei migliori calciatori al mondo. Ma le sue prestazioni non rispecchiano il potenziale che ha. Deve essere più coinvolto quando si tratta di segnare gol. Lui sa queste cose ed io gliele dico spesso". Infine, Tuchel ha concluso dicendo: "Deve sempre spingersi al limite. Ha dei limiti molto alti, ma solo lui può decidere se ha intenzione di superarli".