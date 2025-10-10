L’Inghilterra di Thomas Tuchel continua a impressionare positivamente per costanza e risultati, ma il rapporto tra il ct tedesco e i tifosi inglesi non è ancora decollato del tutto. L’ex allenatore del Chelsea secondo stampa e tabloid...

Antonio Marchese 10 ottobre - 18:58

L'Inghilterra di Thomas Tuchel continua a impressionare positivamente per costanza e risultati, ma il rapporto tra il ct tedesco e i tifosi inglesi non è ancora decollato del tutto. L'ex allenatore del Chelsea secondo stampa e tabloid non avrebbe fatto nulla per essere amato, uscendo spesso dal seminato con dichiarazioni che hanno fatto discutere. L'ultima vittoria degli inglesi a Wembley paradossalmente ha alimentato ancora polemiche.

L'Inghilterra vice a Wembley, ma Tuchel non è contento — E anche ieri sera Tuchel non ha voluto risparmiare critiche, nemmeno troppo velate, ai tifosi che avevano riempito lo stadio di Wembley per l'amichevole tra Inghilterra e Galles vinta dai padroni di casa per 3-1. Rogers, Watkins e Saka in soli venti minuti hanno di fatto chiuso la saracinesca del match.

Tuchel contro i tifosi — La vittoria netta, seppur si trattasse di amichevole, ha ancora una volta messo in evidenza il cinismo dei Three Lions, che capitalizzano al massimo le occasioni create nell'arco delle partite. Thomas Tuchel però guarda oltre al risultato e decide di scagliarsi contro il tifo di Wembley. O meglio il non tifo di Wembley. Ecco le parole del ct: "Lo stadio era silenzioso. Non abbiamo mai ricevuto energia dai tifosi. Sì, mi aspettavo di più da Wembley stasera. Quando si sentono solo i sostenitori gallesi è un po’ triste. Cosa si può dare di più in venti minuti? Quando non si sente il tifo della propria squadra per mezz’ora, è triste, perché la squadra meritava molto più sostegno oggi".

Le dichiarazioni di Tuchel hanno già incendiato l'opinione pubblica che già alcuni giorni fa aveva criticato aspramente alcune convocazioni del ct, quella del centrocampista del Brentford ex Liverpool, Jordan Henderson, su tutte. Il rapporto tra Tuchel e la Federazione inglese sembra essere abbastanza saldo, ma stampa e tifosi della nazionale di Sua Maestà storcono il naso. L'impressione è che le dichiarazioni di Tuchel possano avere strascichi futuri.