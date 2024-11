José Fonte: “Amorim al Manchester United? È uno che segue la sua filosofia”

Amorim è approdato al Manchester United e su questo step di crescita si è espresso anche il suo connazionale José Fonte: di seguito le parole del calciatore portoghese.

Alessia Gentile 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 19:25)

Il Manchester United ha offerto la panchina a Ruben Amorim che non ha potuto dire di no. L'allenatore portoghese ha quindi lasciato a stagione in corso lo Sporting Lisbona per trasferirsi in Premier League e la sua scelta ha stupito i più tra appassionati, tifosi e addetti ai lavori.

Amorim al Manchester United: le parole di José Fonte — Ai microfoni della BBC, il portoghese José Fonte ha parlato dell'arrivo di Ruben Amorim al Manchester United e ha dichiarato: "Credo che fosse solo questione di tempo prima che si trasferisse in un club più grande. Ciò che mi piace di lui è che ha la sua filosofia, ha le sue idee. L'altro giorno ho parlato con uno dei suoi ex giocatori, Luis Neto, e mi ha detto che è uno di quegli allenatori che ha attenzione ai dettagli. A volte può essere anche un po' troppo, ma è questo che fa la differenza secondo me".

If you don’t know, get to know

This is Ruben Amorim and he’s Manchester United’s new permanent head coach #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 2, 2024

Amorim entrerà a tutti gli effetti 'in servizio' sulla panchina del Manchester United il prossimo 11 novembre. C'è chi non vede l'ora di vederlo all'opera, soprattutto i tifosi dei Red Devils che hanno grandi aspettative per il nuovo tecnico.