Mata, gol capolavoro in Australia. Bruno Fernandes riprende tutto e si congratula: "Lo sapevo"

Juan Mata brilla e fa incetta di trofei in Australia dove gioca con il Melbourne Victory. Lo spagnolo, infatti, ha vinto due prestigiosi premi indiviuali del calcio locale come miglior giocatore e per il miglior assist del campionato.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Juan Mata brilla in Australia

JUAN MATA IS THE 2026 JOHNNY WARREN MEDAL WINNER 🎖️👏



The Spanish maestro adds Australia’s highest individual honour to his HUGE world football trophy cabinet at 38 years old 😲



Five goals. Thirteen assists. Countless levels of class.



Bravo, El Mago 🙌 pic.twitter.com/KyraBFWKni — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) May 21, 2026

E vince due premi individuali

Inbrilla una stella. Quella di una vecchia conoscenza del calcio europeo: Juan Mata, spagnolo classe 1988. Mata ha giocato per Valencia, Chelsea e Manchester United e ha vinto una Champions League e una Europa League con i Blues e una secondacon i Red Devils. Con la nazionale spagnola si è laureato campione del Mondo nel 2010 e d'Europa due anni dopo. Negli ultimi anni è diventato un giramondo: prima ha giocato in Giappone con il Vissel Kobe e attualmente veste la maglia deldopo aver giocato anche con ilnel 2024-2025.E con la sua squadra ha appena concluso una grande stagione da. Nessuno, nel campionato australiano (la A-League) ha fornito più assist di lui. Queste prestazioni gli sono valsi due prestigiosi premi individuali: la, che premia il "Miglior giocatore" del campionato e l'che invece premia il miglior assist della stagione. Va ricordato anche che ha vinto per quattro volte il premio di miglior giocatore del mese, votato dall'Assocalciatori australiana. Il primo premio è intitolato ad unocalciatore locale ed è stato vinto anche da. Il secondo, invece, gli è stato dato grazie all'assist realizzato fornito nell'ottava giornata di campionato durante la gara contro l'che ha garantito la vittoria per la sua formazione.

"Sono molto orgoglioso di aver contribuito al Melbourne Victory con tutto ciò che potevo, sia in campo che fuori. In questa stagione mi sono di nuovo innamorato del calcio".

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui