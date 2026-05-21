Mata ha fatto una grandissima stagione con la sua squadra, diventando il top assistman del campionato.
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Juan Mata brilla e fa incetta di trofei in Australia dove gioca con il Melbourne Victory. Lo spagnolo, infatti, ha vinto due prestigiosi premi indiviuali del calcio locale come miglior giocatore e per il miglior assist del campionato.
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Juan Mata brilla in AustraliaIn Australia brilla una stella. Quella di una vecchia conoscenza del calcio europeo: Juan Mata, spagnolo classe 1988. Mata ha giocato per Valencia, Chelsea e Manchester United e ha vinto una Champions League e una Europa League con i Blues e una seconda Europa League con i Red Devils. Con la nazionale spagnola si è laureato campione del Mondo nel 2010 e d'Europa due anni dopo. Negli ultimi anni è diventato un giramondo: prima ha giocato in Giappone con il Vissel Kobe e attualmente veste la maglia del Melbourne Victory dopo aver giocato anche con il Western Sidney nel 2024-2025.
JUAN MATA IS THE 2026 JOHNNY WARREN MEDAL WINNER 🎖️👏— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) May 21, 2026
The Spanish maestro adds Australia’s highest individual honour to his HUGE world football trophy cabinet at 38 years old 😲
Five goals. Thirteen assists. Countless levels of class.
Bravo, El Mago 🙌 pic.twitter.com/KyraBFWKni
E vince due premi individualiE con la sua squadra ha appena concluso una grande stagione da 13 assist e 5 gol. Nessuno, nel campionato australiano (la A-League) ha fornito più assist di lui. Queste prestazioni gli sono valsi due prestigiosi premi individuali: la Johnny Warren Medal, che premia il "Miglior giocatore" del campionato e l'eToro playmaker of the Year che invece premia il miglior assist della stagione. Va ricordato anche che ha vinto per quattro volte il premio di miglior giocatore del mese, votato dall'Assocalciatori australiana. Il primo premio è intitolato ad uno storico calciatore locale ed è stato vinto anche da Mark Viduka. Il secondo, invece, gli è stato dato grazie all'assist realizzato fornito nell'ottava giornata di campionato durante la gara contro l'Adelaide United che ha garantito la vittoria per la sua formazione.
"Sono molto orgoglioso di aver contribuito al Melbourne Victory con tutto ciò che potevo, sia in campo che fuori. In questa stagione mi sono di nuovo innamorato del calcio".
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