L'ex Chelsea e Manchester United ha portato in vantaggio la sua squadra con un destro da centrocampo. A 37 anni lo spagnolo non smette di incantare

Mattia Celio Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 16:34)

A 37 anni Juan Mata non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Al contrario. Il giocatore del Melbourne Victory si è preso la scena nel derby contro il Melbourne City segnando una rete quasi da centrocampo e risultando decisivo nel 3-1 finale per la sua squadra. Grazie a questa vittoria i Blues riaccendo le speranze per la conquista del titolo d'Australia.

Juan Mata si prende l'Australia... e il derby di Melbourne con una rete capolavoro — Per chi ha avuto modo di vedere giocare Juan Matanon si dovrebbe stupire ogni volta che lo si vede fare magie con il pallone. Il suo palmares parla chiaro. Eppure non si può non restare meravigliati. A 37 anni, l'ex Chelsea e Manchester United, ora militante nel Melbourne Victory, ha deciso di prendersi la scena con un gol semplicemente spettacolare. E non in una partita qualsiasi, ma nel derby cittadino contro il Melbourne City.

Al 20' del primo tempo, sul risultato ancora fermo sullo 0-0, il campione del mondo e d'Europa ha sbloccato la partita con una rete quasi da centrocampo. Dopo aver riconquistato palla, lo spagnolo ha visto il portiere fuori dai pali e, senza pensarci due volte, ha fatto partite un tiro che si è andato ad insacca in rete. Un gol che ha lasciato di stucco l'intero Melbourne Rectangular Stadium.

Inoltre, lo spagnolo ha realizzato anche la seconda rete che ha riportato avanti la sua squadra dopo il momentaneo pareggio di Max Caputo. La partita, alla fine, è terminata 3-1 per i Blues. Con questa vittoria i Blues si portano a 6 punti dalla vetta occupata dal Newcastle Jets che, però, ha una partita in meno. Mata, a sua volta, con la doppietta di ieri è arrivato a 3 reti in 16 presenze con il club australiano.