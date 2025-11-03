C’è chi è tornato a casa e chi ha deciso di rilanciarsi altrove, ma tutti hanno un punto in comune: continuano a lasciare il segno lontano dalla Serie A. Dalla MLS al Brasile, passando per la Copa Libertadores e i campionati europei, gli ex protagonisti del nostro calcio stanno vivendo momenti da protagonisti. Ogni settimana aggiornano la loro storia con gol, assist e prestazioni che non passano inosservate. Anche in questo weekend, il loro contributo è stato decisivo. Da Gustavo Gomez che compie l'impresa con il suo Palmeiras verso il raggiungimento della Gloria Eterna, a Stefano Sensi che si prende la luce dei riflettori nel campionato cipriota.