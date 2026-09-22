Michael Kayode è uno dei volti nuovi dell’Italia di Roberto Mancini. Nel secondo giorno di lavoro a Coverciano, il terzino del Brentford ha parlato della convocazione, della scelta di restare in Premier League e del percorso che lo ha portato fino alla Nazionale. La chiamata azzurra è arrivata in un momento preciso: “Ho scoperto della convocazione dopo il Chelsea, dopo il successo, ed è stata una cosa incredibile”.

Kayode, però, racconta di non aver vissuto le settimane precedenti aspettando il telefono: “Io pensavo solo a fare bene in campo e penso di averlo fatto, la convocazione sarebbe stata solo una conseguenza. Io penso a migliorare me stesso”.

Kayode e la Serie A: “Non ho veramente mai pensato a un ritorno”

Nell’ultima estate il suo nome era stato accostato anche a club italiani come. Ma nella testa dila direzione era già chiara: “”. La, del resto, lo aveva convinto fin dall’inizio: “”.

Poi il confronto tra due mondi molto diversi: “Sulla Premier League ci sono differenze, sono due tipi di calcio diversi. In Premier ci sono transizioni e corse, la palla si muove più velocemente, in Italia c’è più tattica. Entrambi i campionati sono stati fondamentali per la mia crescita”. E sulla domanda se in Inghilterra si possa crescere più velocemente rispetto alla Serie A, Kayode non sceglie una parte: “Penso sia soggettivo. L’importante è avere minutaggio e giocare, che sia in Serie A o in Premier”.

Kayode, Maldini e Di Lorenzo: i riferimenti del terzino azzurro

Quando il discorso si sposta sui modelli,fa un nome che appartiene alla storia del calcio italiano: “”.

A Coverciano c’è invece un riferimento che può osservare da vicino: Giovanni Di Lorenzo. “Con Di Lorenzo ho sempre parlato, così come col mister. Per me Di Lorenzo è una fonte di ispirazione, il mister mi parla e mi dice di dare il massimo per il gruppo ed è una cosa che fa bene”.

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Kayode e il Gozzano: “Mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli”

Anche il rapporto conè già entrato nel vivo: “”.Prima dellae dellac’è stato anche il passaggio al, dopo il settore giovanile della. Un’esperienza che Kayode considera ancora oggi decisiva: “”.

FIRENZE, ITALIA - 23 DICEMBRE: Michael Kayode dell'ACF Fiorentina in azione durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Udinese allo Stadio Artemio Franchi il 23 dicembre 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il percorso è poi passato da Firenze, dove il legame è rimasto forte anche dopo la partenza; “Io provo orgoglio. A Firenze sono stato tantissimo, ogni cosa vissuta è stata bellissima. Ho sempre avuto la possibilità di giocare, a Firenze devo molto e se sono qui devo ringraziare la Fiorentina. Essere qua e stare tutti insieme è bellissimo per tutti”.

Tra gli ex compagni, un nome emerge più degli altri: “Tantissimi. Se ne devo citare uno dico Favasuli, siamo in contatto e sono felice della sua crescita. Penso sia un giocatore e una persona fantastica”.

Kayode ha scelto l’Italia: “La Nigeria mi ha cercato”

Lamaggiore rappresenta il punto più alto di un percorso iniziato nelle selezioni giovanili azzurre. Ma c’era anche un’altra possibilità: “

A Coverciano, Kayode ha ritrovato anche Alberto Bollini, già parte importante del suo percorso nelle giovanili: “A mister Bollini devo tantissimo, l’emozione di vincere un Europeo è indimenticabile. Il mister è fantastico, secondo lui dovevo giocare esterno alto. Ritrovarlo qua è fantastico, poterci parlare è davvero importante”.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Michael Kayode del Brentford affrontato da Nilson Angulo del Sunderland durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Sunderland al Gtech Community Stadium, il 5 settembre 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Infine, lo sguardo si sposta sull’Italia e sul nuovo ciclo dopo la mancata partecipazione al Mondiale: “Essere mancati al Mondiale fa male, ma quando qualcosa di brutto accade può essere un punto di ripartenza. Dico ai tifosi di stare tranquilli, siamo qua per lavorare e per un nuovo ciclo”. Kayode chiude senza rimpianti per le tappe attraversate fin qui: “Rammarico no, ripeto: se sono qua è anche grazie alle squadre in cui sono cresciuto”.