Non sarà sicuramente una stagione memorabile per il Manchester City : quarto posto in Premier a - 20 dalla capolista Liverpool , fuori dalla League Cup e da poco eliminato dalla Champions League dopo uno spareggio quasi senza storia contro il Real Madrid . Tanta è la delusione per i sostenitori dei citizens, ancora più grande se in rosa si ha giocatori del calibro di Ederson , Haaland e De Bruyne . Proprio il belga, capitano e bandiera, è stato tra quelli che ha deluso di più o ora... A 33 anni e con il contratto in scadenza a fine stagione, un futuro lontano dall'Etihad Stadium sembra ormai certo.

Kevin De Bruyne non brilla più. Quale futuro per il belga?

Peggiore in campo nell'ultima sfida contro il Liverpool, la sua prestazione è stata lo specchio di una stagione da dimenticare. L'unico lampo? Un dribbling su due avversari, vanificato da un tiro disastroso finito vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Un episodio che sintetizza il suo rendimento attuale: appena 3 gol e 6 assist in 26 presenze stagionali. Numeri ben al di sotto delle aspettative per un campione del suo calibro. Numeri che non cancellano le grandi annate da protagonista al Manchester City ma per una squadra che ambisce sempre a vincere anche per una bandiera come il belga diventa necessario farsi da parte e quel momento potrebbe arrivare proprio a giugno quando scadrà il contratto del centrocampista. Il 33 enne sarà dunque uno degli svincolati di lusso nella prossima sessione di calciomercato estivo ma, come riporta il quotidiano The Sun, è probabile che l'ex Chelsea possa sbarcare nella Major League Soccer nella prossima stagione. Sul numero 17, infatti, sarebbe molto forte l'interesse del San Diego FC. Nonostante manchino ancora tre mesi alla fine della Premier League, il club americano si dice ottimista nel trovare un accordo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe un ulteriore colpo per il calcio statunitense, che dopo Messi e Suárez continua ad attrarre stelle europee.