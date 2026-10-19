Brutte notizie per il Galatasaray e per Rafael Leao. L'esterno portoghese non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro il Lille, in programma mercoledì 21 ottobre allo stadio Pierre-Mauroy. L'ex rossonero ha riportato un problema all'adduttore durante l'ultima partita di campionato contro il Gençlerbirliği, interrompendo ancora una volta il proprio percorso in Turchia.

🚨 PAS DE RETOUR À LILLE POUR LEÃO ! ❌🐶



Blessé à l'adducteur lors du dernier match du Galatasaray, l'ancien Lillois ne sera pas de retour au stade Pierre Mauroy pour la rencontre de LDC entre les Dogues & les Turcs 🫠 pic.twitter.com/yq42fNophf — BeFootball (@_BeFootball) October 19, 2026

Rafael Leao si ferma per infortunio

Leão era entrato in campo al 61', ma la sua partita è durata appena sedici minuti.Le condizioni del terreno di gioco sono finite sotto osservazione, mentre lo staff medico del Galatasaray ha avviato gli accertamenti per stabilire l'entità dell'infortunio. La sua assenza contro il Lille rappresenta un duro colpo per Okan Buruk, che sperava di poter contare sul talento portoghese in una trasferta importante per il cammino europeo.

La partita avrebbe avuto anche un significato particolare per Leao, che ritrovava il Lille, club nel quale aveva giocato nella stagione 2018-2019 prima del trasferimento al Milan. Un ritorno atteso, dunque, ma sfumato proprio alla vigilia della sfida.

ISTANBUL, TURCHIA - 13 SETTEMBRE: Rafael Leao del Galatasaray osserva il gioco durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Kocaelispor al Rams Park Stadium, il 13 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il nuovo stop si aggiunge alle difficoltà incontrate dal portoghese nei primi mesi in Turchia. Arrivato con grandi aspettative, Leao non è ancora riuscito a incidere con la continuità richiesta a un giocatore del suo livello. I numeri in campionato fotografano un avvio complicato: cinque presenze, tre da titolare, 280 minuti giocati e zero gol e assist. Un rendimento ancora lontano dalle attese, condizionato anche da un inserimento non semplice e da problemi fisici che ne hanno limitato la continuità.

Anche in Champions League il percorso è stato finora altalenante: contro il Barcellona, nella sconfitta per 4-1 del 13 ottobre, Leao aveva disputato l'intera partita, fornendo un assist, ma senza riuscire a evitare il pesante risultato. Adesso la priorità è recuperare dall'infortunio e ritrovare la migliore condizione. Per il Galatasaray, che punta sulle qualità e sulla velocità del portoghese per fare la differenza, l'assenza arriva in un momento delicato. Il ritorno a Lille dovrà aspettare: Leao è chiamato a ripartire dal lavoro quotidiano per lasciarsi alle spalle un inizio di stagione complicato.