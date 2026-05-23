Si complica la situazione riguardante la nazionale della Repubblica Democratica del Congo in vista del Mondiale. Una epidemia di ebola, scoppiata nel paese africano, ha causato lo spostamento in Belgio del ritiro della squdra. Ma non solo: i giocatori dovranno passare tre settimane in quarantena prima di poter andare negli USA.

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Congo: l'ebola mina il viaggio del Congo al Mondiale

The Democratic Republic of Congo's World Cup squad have been told to isolate for 21 days before they can enter the US because of the Ebola outbreak.



DR Congo are training in Belgium after their training camp - scheduled to take place in Kinshasa - was cancelled. pic.twitter.com/H3V0zX4jWC — Match of the Day (@BBCMOTD) May 23, 2026

21 giorni di isolamento: Mondiale a rischio?

Una epidemia di ebola sta mietendo vittime in Congo . L'OMS ha già dichiarato una emergenza sanitaria internazionale e la situazione, decisamente complessa, ha creato problemi alla nazionale della DRC. La squadra, agli ordini di mister Sebastien Desabre si sarebbe dovuta riunire in ritiro nella capitale Kinshasa. Il ritiro è stato annullato e spostato in Belgio, per ovvie ragioni di sicurezza sanitaria. Ma non è tutto: gli Stati Uniti, infatti, hanno introdotto delle restrizioni per gli ingressi di chi arriva dalla DRC, dall'Uganda e dal Sudan.La notizia è di poco fa: il Congo dovrà rimanere in quarantena per ben 21 giorni. Tre settimane., direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per la Coppa del mondo, ha spiegato la situazione ad ESPN: il gruppo squadra dovrà rimanere nella sua bolla, in Belgio. Si tratta, quindi, di una vera e propria quarantena preventiva che non deve essere violata. Il rischio è quello di non poter prendere parte al torneo. "Abbiamo detto molto chiaramente al Congo che devono mantenere l'integrità della loro bolla per 21 giorni prima di poter arrivare a Houston l'11 giugno", ha dichiarato Giuliani ai microfoni di ESPN aggiungendo anche che sia lache il governo del paese africano sono a conoscenza della questione.

La FIFA, dal canto suo, sta mantenendo la calma. Tutti i giocatori, infatti, risiedono fuori dal paese africano e non sarebbero a rischio contagio. La stessa cosa non vale, però, per diversi membri dello staff che, infatti, dovranno stare in una bolla diversa. "Abbiamo chiarito al governo congolese che devono mantenere la bolla, altrimenti rischiano di non poter viaggiare negli USA. Non potremmo essere più chiari di così. Se dovessero arrivare e qualcuno di loro dovesse manifestare sintomi, metterebbero a rischio la possibilità per l’intera squadra di partecipare a questa Coppa del Mondo", hanno commentato dall'organo di governo del calcio mondiale.

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