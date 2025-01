La nuova vita di Robinho: imprigionato in un carcere per vip

Robinho non ha avuto neanche la possibilità di trascorrere Capodanno insieme a sua moglie.

Lorenzo Maria Napolitano 7 gennaio - 12:13

Ex calciatore di Real Madrid, Milan e Santos, Robinho è stato condannato a nove anni di carcere nel 2017 per aver partecipato ad uno stupro di gruppo commesso in Italia nel 2013, nei confronti di una donna albanese che festeggiava il suo compleanno in una discoteca di Milano.

Come riporta la stampa brasiliana, il calciatore non ha neanche potuto trascorrere il Capodanno con sua moglie Vivian, dato che le autorità carcerarie gli hanno negato la richiesta di un permesso per l'occasione. Insomma, la vita di Robinho è significativamente diversa: da stella del Real Madrid dei Galacticos a prigioniero speciale in un carcere per vip, come viene definito in Brasile quello di Dr. José Augusto Salgado di Tremembé .

La nuova vita di Robinho — Robinho ha affermato in un'intervista concessa a TV Record che ha prove sufficienti per dimostrare la sua innocenza, che sarebbero state state ignorate dalla giustizia italiana. Il brasiliano ha chiarito di aver avuto una relazione consensuale e che nei test della polizia non è stato rivelato il suo Dna, come scrive anche Marca.

"Abbiamo avuto un rapporto superficiale e veloce - dice il calciatore - ci siamo scambiati baci, dopodiché sono andato a casa quando ho visto che voleva continuare con altri ragazzi. Non sono un bugiardo. Le tracce del mio Dna, tra l'altro, non ci sono neanche".

Oggi nel penitenziario insieme a Robinho ci sono politici (Luiz Estevao), celebrità (Antonio Marcos Pimenta das Neves) e incarcerati per omicidio abbastanza conosciuti in Sudamerica come Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos (l'assassino dei Von Richthofen), Roger Abdelmassih (medico che ha abusato di 39 pazienti sedati) e Lindemberg Alves, che sono stati condannati per altri reati gravi, come stupri e rapimenti.

