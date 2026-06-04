L'attaccante tedesco ha rilasciato dei particolari sulla sua vita sportiva al podcast undrafted spiegando quanto il basket influenzi la sua vita
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A pochi giorni dai Mondiali, l'attaccante tedesco Deniz Undav si è raccontato a "undrafted", svelando il suo viscerale amore per l'NBA. Il bomber dello Stoccarda ha confessato come la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, sia per lui un idolo assoluto e una costante fonte d'ispirazione, capace di spingerlo a dare il massimo anche sul rettangolo verde.
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Denis Undav: "Sono un nerd dell'NBA"Da quando è scoccata la scintilla, la lega americana non lo ha più abbandonato. A affascinare la punta della Germania è soprattutto lo strabiliante atletismo dei giocatori: "In NBA sono tutti atleti incredibili", ammette. Lo impressiona anche la logorante lunghezza della stagione da 82 partite più i playoff, un ritmo che definisce "pazzesco".
Oggi si definisce un "totale nerd dell'NBA". Nel fine settimana non si perde un match e al mattino controlla subito highlights, risultati e statistiche, seguendo persino i talk show statunitensi di Stephen A. Smith o Skip Bayless. "Sono un grande appassionato", ribadisce, svelando le sue squadre del cuore: i Philadelphia 76ers di Joel Embiid e i Los Angeles Lakers di LeBron.
Le parole su Michael Jordan: "Era un killer, un killer assoluto"Undav ha preso posizione anche nel dibattito sul "GOAT". Pur riconoscendo il valore di Michael Jordan, "Era un killer assoluto nei momenti decisivi" la sua preferenza per il Re non si discute. Secondo il tedesco, James ha affrontato una concorrenza più dura ed è superiore in quasi ogni aspetto del gioco: "LeBron resta il massimo".
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