L’angolo tattico di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Una sfida importante per entrambe le squadre che si giocherà anche sullo scacchiere della tattica tra i due allenatori

Massimiliano Guerra 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 17:58)

Bayern Monaco-Borussia Dortmund non è solo la sfida tra le società più importanti di Germania, ma anche quella tra due visioni diverse di intendere il calcio. Vincent Kompany e Niko Kovač stanno proponendo due visioni calcistiche molto diverse, che si riflettono in maniera evidente sulle rispettive squadre. Le loro filosofie tattiche offrono uno sguardo affascinante su come si possa interpretare il calcio moderno in modi opposti ma ugualmente efficaci.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund , la visione del calcio di Kompany — Kompany, al Bayern, ha portato un’impronta innovativa, che si basa su un calcio proattivo, intenso e altamente strutturato. La sua squadra predilige un modulo base 4-2-3-1, ma che si trasforma dinamicamente in fase di costruzione: spesso si vede una sorta di 1-2-3-2-3, con i terzini che si accentrano e i centrocampisti che si alternano nel supporto alla manovra. Il Bayern costruisce pazientemente dal basso, coinvolgendo anche il portiere per creare superiorità numerica e attirare gli avversari fuori posizione. Questa manovra serve ad aprire spazi che vengono poi attaccati con precisione, sfruttando il movimento continuo e la fluidità posizionale dei giocatori offensivi.

Uno degli aspetti distintivi del Bayern di Kompany è infatti proprio questa mobilità: i calciatori si scambiano continuamente di ruolo, si muovono tra le linee e si inseriscono negli spazi per disorientare la difesa avversaria. A questo si aggiunge un pressing feroce in fase di non possesso, con una linea difensiva molto alta e una chiara intenzione di riconquistare il pallone il più velocemente possibile. Questo stile di gioco, tuttavia, richiede una preparazione atletica eccellente e un’altissima intelligenza tattica, perché ogni giocatore deve sapersi adattare costantemente alle diverse situazioni.

Borussia Dortmund le idee di Niko Kovač — Dall’altra parte, Niko Kovač, ricordiamo arrivato a Gennaio di quest'anno, ha adottato un’impostazione decisamente più pragmatica con il suo Borussia Dortmund. Pur utilizzando talvolta lo stesso modulo di base (il 4-2-3-1), il suo approccio al gioco è molto più orientato all’equilibrio e alla compattezza difensiva. Il Dortmund di Kovač si organizza senza palla in maniera ordinata, con blocchi difensivi ben strutturati e un pressing medio-alto. L'obiettivo è quello di indirizzare gli avversari verso le corsie laterali, zone ritenute meno pericolose.

La vera forza del Dortmund sta nelle transizioni. Una volta recuperato il pallone, la squadra attacca in verticale con estrema rapidità, cercando di sorprendere le difese avversarie quando sono ancora in fase di riorganizzazione. Kovač predilige un calcio più diretto e meno elaborato, ma estremamente efficace. Questo stile, seppur meno spettacolare, è costruito su una disciplina tattica rigorosa e sull’intensità atletica, due elementi che Kovač ha sempre valorizzato nella sua carriera.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund due filosofie a confronto — Le differenze tra le due squadre emergono soprattutto nell’approccio alla partita. Il Bayern cerca il controllo del gioco attraverso il possesso e la costruzione dal basso, utilizzando il pallone come arma difensiva e offensiva al tempo stesso. Il Dortmund invece tende ad aspettare il momento giusto per colpire, rinunciando a lunghi tratti di possesso pur di guadagnare campo con pochi tocchi e attaccare in velocità.

Anche l’organizzazione difensiva riflette queste differenze. Kompany punta su un pressing alto e su una linea difensiva avanzata per soffocare il gioco avversario nella sua metà campo. Kovač, invece, preferisce mantenere la squadra compatta e preparata a chiudere gli spazi, aspettando l’errore dell’avversario per poi ripartire.

Infine, sul piano tattico, Kompany propone una squadra estremamente fluida, dove i ruoli si mescolano e i giocatori si muovono con grande libertà in funzione degli spazi. Al contrario, il Dortmund di Kovač si basa su una struttura più rigida e definita, che fa dell’organizzazione collettiva il proprio punto di forza.

In sintesi, se il Bayern Monaco di Kompany rappresenta la ricerca di un calcio dominante e posizionale, fondato sulla padronanza tecnica e tattica.Il Borussia Dortmund di Kovač incarna un’idea più reattiva e concreta, basata sulla disciplina, sulle ripartenze rapide e sulla solidità difensiva. Due filosofie a confronto, che rendono la Bundesliga una delle competizioni tatticamente più interessanti del panorama europeo.