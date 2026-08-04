Il capocannoniere all-time della Nazionale olandese a quota 55 gol è al centro di una bufera in Brasile. Memphis Depay ha sposato il progetto del Corinthians nel 2024, ha realizzato 20 gol in 79 partite, è l'idolo dei tifosi Fiel eppure, la sua permanenza all'interno del club è tutt'altro che scontata, per motivi abbastanza particolari.

Le folli richieste di Memphis Depay

Seconda quanto riportato dal giornale brasiliano "Gazeta Esportiva", una delle tante condizioni chechiede alla società per il rinnovo è l'uso di un palco VIP alla Neo Quimica Arena, stadio del Corinthians . Inoltre, l'olandese avrebbe esplicitamente richiesto al club la messa a disposizione dello stadio per due giorni e per eventi organizzati dalla sua società, destinando il 50% delle entrate a sé stesso e alle componenti del suo staff.

SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 20: Memphis Depay del Corinthians festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante una partita del Brasileirao 2025 tra Corinthians e San Paolo al Neo Quimica Arena il 20 novembre 2025 a San Paolo, Brasile. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Ma c'è una richiesta che più di tutte ha innescato la rabbia dei tifosi e dell'apparato dirigenziale del club brasiliano. Infatti, l'ex giocatore di Manchester United, Atlético Madrid e Barcellona punterebbe a ottenere una sostanziosa quota di eventuali bonus per la vittoria del Corinthians nel Mondiale per Club del 2029, quando, molto probabilmente, Depay non giocherà più con la squadra in cui giocò anche Pato.

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La reazione scocciata del Corinthians

Sempre attenendoci alle fonti brasiliane parrebbe che, per giustificare le sue folli richieste, avrebbe fatto leva sulla sua decisione di accettare il club e di averlo riportato in alto dopo anni complicati. I soldi relativi a bonus per le vittorie sono, attualmente, l'ostacolo più alto tra le due parti in causa. L'attaccante avrebbe proposto di ricevere il 20% dei premi in denaro per ogni titolo conquistato dale, di pronta risposta, il club avrebbe imposto le sue condizioni: Depay, per ricevere questa gratificazione, deve giocare almeno il 50% delle partite, con un minimo di 45 minuti ciascuna.