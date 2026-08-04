Il massimo cannoniere della Nazionale olandese ha imposto le sue particolari condizioni per rimanere in Brasile
Depay fa il giocoliere in campo, Felipe Anderson reagisce: scatta una mega rissa
Il capocannoniere all-time della Nazionale olandese a quota 55 gol è al centro di una bufera in Brasile. Memphis Depay ha sposato il progetto del Corinthians nel 2024, ha realizzato 20 gol in 79 partite, è l'idolo dei tifosi Fiel eppure, la sua permanenza all'interno del club è tutt'altro che scontata, per motivi abbastanza particolari.
Le folli richieste di Memphis DepaySeconda quanto riportato dal giornale brasiliano "Gazeta Esportiva", una delle tante condizioni che Depay chiede alla società per il rinnovo è l'uso di un palco VIP alla Neo Quimica Arena, stadio del Corinthians. Inoltre, l'olandese avrebbe esplicitamente richiesto al club la messa a disposizione dello stadio per due giorni e per eventi organizzati dalla sua società, destinando il 50% delle entrate a sé stesso e alle componenti del suo staff.
Ma c'è una richiesta che più di tutte ha innescato la rabbia dei tifosi e dell'apparato dirigenziale del club brasiliano. Infatti, l'ex giocatore di Manchester United, Atlético Madrid e Barcellona punterebbe a ottenere una sostanziosa quota di eventuali bonus per la vittoria del Corinthians nel Mondiale per Club del 2029, quando, molto probabilmente, Depay non giocherà più con la squadra in cui giocò anche Pato.
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La reazione scocciata del CorinthiansSempre attenendoci alle fonti brasiliane parrebbe che Depay, per giustificare le sue folli richieste, avrebbe fatto leva sulla sua decisione di accettare il club e di averlo riportato in alto dopo anni complicati. I soldi relativi a bonus per le vittorie sono, attualmente, l'ostacolo più alto tra le due parti in causa. L'attaccante avrebbe proposto di ricevere il 20% dei premi in denaro per ogni titolo conquistato dal Corinthians e, di pronta risposta, il club avrebbe imposto le sue condizioni: Depay, per ricevere questa gratificazione, deve giocare almeno il 50% delle partite, con un minimo di 45 minuti ciascuna.
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