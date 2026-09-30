Le Isole Vergini Americane hanno scritto una pagina inedita della propria storia calcistica. La selezione caraibica ha battuto per 3-1 le Bahamas al Bethlehem Soccer Stadium di Saint Croix, conquistando la seconda vittoria consecutiva nel girone di Lega C della Concacaf Nations League.

Un sogno chiamato realtà, è festa per le Isole Vergini Americane

Il risultato, però, assume un valore ancora maggiore se inserito nel contesto della storia della nazionale. Quello ottenuto contro le Bahamas è infatti il secondo successo di fila per i Dashing Eagles, un traguardo mai raggiunto prima, né nelle competizioni ufficiali né nelle amichevoli internazionali.

Dal debutto ufficiale del 1998, la nazionale delle Isole Vergini Americane ha raccolto meno di dieci vittorie in oltre settanta partite. Un bilancio che rende ancora più significativo il momento attraversato dalla squadra, abituata a ottenere successi sporadici senza mai riuscire a dar vita a una vera striscia positiva. Il nuovo record è arrivato nel giro di appena tre giorni. Il 26 settembre la squadra aveva espugnato il campo di Saint-Martin imponendosi per 2-0. Il 29 settembre è poi arrivato il successo interno sulle Bahamas, questa volta con un convincente 3-1.

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Il racconto della partita entrata nella storia

I padroni di casa hanno approcciato la partita con grande determinazione, senza lasciarsi condizionare dall'entusiasmo per il precedente successo. Il primo tempo si è chiuso con le Isole Vergini Americane avanti di due reti, firmate da St Louis e Joseph, capaci di indirizzare immediatamente la sfida.

Nella ripresa è arrivato anche il terzo gol. Al 62', Armour ha finalizzato una ripartenza veloce, portando il risultato sul 3-0 e facendo esplodere il pubblico presente sugli spalti. Le Bahamas hanno reagito pochi minuti più tardi, trovando la rete del 3-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rimonta, però, non si è concretizzata: la difesa dei Dashing Eagles ha resistito fino alla fine, proteggendo un risultato destinato a entrare nella storia della nazionale.

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Con due successi in altrettante giornate,Il prossimo appuntamento sarà a ottobre, quando la squadra dovrà difendere il primato e provare a prolungare una striscia che, fino a pochi giorni fa, sembrava impossibile.