Wes Morgan ha parlato di quella come “la più grande impresa sportiva di sempre,considerando da dove partivamo e quel gruppo che eravamo“.
Leicester, la figlia di Vardy lancia un "vaffa" davanti ai tifosi. E lui se la ride
Dieci anni dopo, mentre il Leicester sprofonda nella terza serie inglese, Marc Albrighton e Wes Morgan, due degli eroi della vittoria della Premier del 2016, hanno ricordato la gioa di quel trionfo e la festa per le strade della città ai microfoni della BBC: Albrighton e Ben Chilwell finirono in una stazione di polizia, mentre cercavano di raggiungere una festa a casa di Vardy.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Albrighton racconta la notte magica del 2016Sono passati dieci anni dalla incredibile cavalcata del Leicester City di Claudio Ranieri che vinse la Premier League contro ogni pronostico sensato e contro grandi squadre come il Tottenham o il Chelsea. Quando la matematica certezza della vittoria arrivò, grazie ad un pareggio tra Blues e Spurs, le strade della città si riempirono di tifosi in festa. Albrighton ha raccontato che era uscito per raggiungere casa di Vardy, dove si sarebbe tenuta una festa, ma che era bloccato dalla folla euforica.
Caricamento post Instagram...
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
Wes Anderson e la tristezza della retrocessioneL'anniversario di quello storico traguardo è quasi offuscato dalla recente retrocessione delle Foxes dalla Championship alla League One. Si tratta, inoltre, della seconda consecutiva. Wes Morgan, allora capitano della squadra, ha espresso “tristezza e rammarico. Non credo, però, che questo offuschi quanto abbiamo fatto. Il club, i tifosi, tutti quanti, celebreranno sempre quel momento”.
Per Morgan, inoltre, quella può essere considerata la più grande impresa sportiva di sempre: “Ci sono stati molti dibattiti su questo argomento. Ma, se contestualizziamo la posizione di partenza e il gruppo che avevamo, penso che dovrebbe essere messa in cima nelle discussioni si quale sia stata la più grande impresa sportiva”.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA