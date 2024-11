Lewandowski rivela: “Ferguson mi voleva, io aprii allo United. Ecco perché non andai”

"Nel 2012 ricevetti una telefonata da Sir Alex Ferguson", ha detto Lewandowski. "Ricordo ancora oggi quella conversazione, era il pre-campionato, stavo giocando alcune partite con il Borussia Dortmund e sapevo che mi avrebbe chiamato. All'intervallo venni sostituito, ero d'accordo per giocare 45 minuti. Poi ho ricevuto la chiamata e, in quel momento, il mio livello di inglese era diverso da quello di adesso, stavo per parlare con Ferguson che aveva l'accento scozzese. Inizialmente non capivo e gli chiesi di ripetere. Però avevo capito la situazione e volevo giocare per lui".

Dunque, i tempi sembravano maturi. Ferguson cercava il nuovo attaccante per lo Stadio dei Sogni, l'attaccante polacco desiderava giocare per il Manchester, cos'è andato storto? La risposta di Lewandowski è stata la seguente: "Chiedi al club. Quella volta ho dato la mia totale apertura al trasferimento, se Sir Alex Ferguson ti chiama non puoi dire di no. Specialmente se hai 22 o 23 anni e il Manchester United è nel suo prime. Ricordo quel periodo, ricordo anche la conversazione con il presidente del Borussia Dortmund, mi disse che avevano bisogno di me. Non mi avrebbero venduto al Manchester United perché ero troppo importante per loro. Mi disse che non era il momento giusto. Quindi, sono rimasto. Ma quella volta, dopo quella chiamata, avevo dato la mia disponibilità al trasferimento".