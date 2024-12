Il 34enne difensore francese, Mamadou Sakho, ex PSG, Liverpool e Crystal Palace, dall'estate scorsa è in Georgia al Torpedo Kutaisi. Una scelta di vita, condivisa con la famiglia, che il classe '90 rifarebbe mille volte: il suo racconto

Sergio Pace Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 21:46)

Nuova vita in Georgia. Mamadou Sakho la scorsa estate ha deciso di trasferirsi al Torpedo Kutaisi, club militante nel massimo campionato georgiano. Dopo essere rimasto fermo per un anno, a seguito dello svincolo dal Montpellier, l'ex Paris Saint-Germain, Liverpool e Crystal Palace ha voluto cimentarsi con una nuova esperienza umana e professionale.

Il 34enne difensore francese - 29 presenze e 2 reti con i Bleus- ha sin qui collezionato 11 presenze nella Erovnuli Liga, di cui 10 partendo dal primo minuto, e due in Conference League in occasione del secondo turno di qualificazione contro l'Omonia Nicosia. A Foot Mercato Sakho si è detto soddisfatto della scelta fatta l'estate scorsa: "Sono molto felice qui. Anche la mia famiglia lo è. Sono davvero soddisfatto di aver fatto questa scelta. Le cose stanno andando molto bene con il club. Ho un ottimo rapporto anche con i compagni di squadra. Abbiamo una squadra con giocatori norvegesi, brasiliani, serbi. La stagione è fin qui positiva. Da quando sono arrivato ho giocato undici partite di fila. Poi ho avuto un po' di dolore al polpaccio che mi ha costretto a saltare quattro partite. Qui in Georgia siamo alla fine della stagione. Riprendiamo il pre-campionato il 20 gennaio".

La scelta di Sakho — Una scelta di famiglia quella di Sakho: "La mia famiglia è venuta qui in Georgia un mese prima del mio arrivo, è stata accolta molto bene dal club, dal presidente, dall'allenatore. È un Paese molto bello, direi sorprendente. Mi ricorda un po' l'Albania, con la spiaggia e lo sci. C'è un ottimo ambiente di vita per la famiglia. La scuola è davvero eccezionale. Pur avendo vissuto a Londra e Parigi, non ho mai visto una scuola così moderna. C'è tutto il necessario affinché i bambini crescano in buone condizioni e in un buon ambiente. Questo è un club ambizioso qui in Georgia. Non è un club che lotta per evitare la retrocessione".

La Georgia alla ribalta internazionale. La nazionale georgiana, guidata in panchina dal ct francese Willy Sagnol, si sta togliendo parecchie soddisfazioni nell'ultimo periodo. Per non parlare poi dei talenti locali che stanno crescendo sempre di più. Il leader tecnico è ovviamente il "napoletano" Khvicha Kvaratskhelia. Ma non possono non essere citati giocatori dall'avvenire assicurato come Zuriko Davitashvili, Georges Mikautadze, Giorgi Mamardashvili, solo per citarne alcuni.

Il campionato in Georgia sta conoscendo uno sviluppo positivo. Sakho è dello stesso avviso: "Nel campionato georgiano ci sono giocatori di qualità. La federazione georgiana sta investendo molto nella formazione e nelle infrastrutture per i giovani georgiani. In tutto il Paese ci sono campi eccezionali, con bellissimi spogliatoi e attrezzature di qualità. In questo modo i giovani talenti georgiani possano avere l'opportunità di esprimersi in tutto il Paese. Penso che l'abbiamo visto durante l'ultimo Campionato Europeo. La Georgia è arrivata a un livello che nessuno si aspettava, penso che l'abbiamo visto durante l'ultimo Europeo in Germania. La nazionale georgiana di Sagnol ha un'ottima visione del calcio in generale".

Sakho ha collezionato 2o1 presenze con il Paris Saint-Germain, con 7 reti e 2 assist. Ha vinto una Ligue 1, una Coppa di Francia, una Coppa di Lega francese e una Supercoppa francese con il club parigino tra il 2008 e il 2013. In Inghilterra con il Liverpool il difensore francese è sceso in campo in 80 partite, realizzando 3 gol. Altre 75 presenze nel conto con la maglia del Crystal Palace (1 gol e 2 assist). Prima di trasferirsi in Georgia al Torpedo Kutaisi, Sakho ha messo assieme 49 presenze con il Montpellier, con un bottino di un gol e un assist. Con il Torpedo Kutaisi sono 13 le partite totali disputate sin qui dall'ex Liverpool.