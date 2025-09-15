Fermato da un infortunio dopo 9 presenze con i londinesi, il centravanti trova un passatempo insolito: secondo il padre Rory, il 22enne si dedica a trucchi di magia e giochi matematici per tenere alta la concentrazione durante la convalescenza

Silvia Cannas Simontacchi 15 settembre - 17:08

Niente videogiochi o binge watching di serie TV per il 22enne Liam Delap. Fermato da un infortunio dopo sole nove presenze con il Chelsea, l'attaccante si è trovato degli interessi "molto particolari" con cui tenersi impegnato in panchina: secondo suo padre Rory Delap, infatti, starebbe facendo del suo meglio per seguire le orme di David Copperfield.

Liam Delap come David Copperfield: trucchi di magia sulla panchina del Chelsea — Intervistato durante il programma mattutino britannico Weekend Breakfast, la vecchia gloria della Premier League ha parlato dell'infortunio di Liam, tra le fila del Chelsea dal mese di giugno, facendo il punto sul suo stato di salute fisico e mentale: "Ovviamente, per lui è stato un duro colpo, specialmente perché è successo proprio all'inizio della sua carriera con i Blues", ha spiegato Rory Delap, "Ma questi incidenti fanno parte del gioco. Mio figlio ha la testa dura, ed è concentrato solo sul suo recupero".

Eppure, durante una convalescenza, l'aspetto psicologico non è meno importante di quello fisico. Delap ha spiegato quanto, proprio per questo, sia difficile tenere impegnato il figlio dopo le ore di riabilitazione in palestra, commentando in particolare un video virale divulgato sui profili social del club, che mostra il giovane giocatore intento a calcolare correttamente la radice cubica di alcuni grandi numeri.

"Sta imparando a fare dei trucchi di magia e dei giochi matematici che io non riesco a capire", ha spiegato Rory Delap, un veterano che in Premier League ha accumulato quasi 360 presenze tra Stoke City, Derby County, Southampton e Sunderland. "Sì, l'amore per i numeri l'ha preso da me", ha aggiunto, scherzando.