Jesse Lingard si trasferisce dalla Corea al Brasile: giocherà nel Corinthians

Federico Iezzi Collaboratore 6 marzo - 19:30

Jesse Lingard è un nuovo giocatore del Corinthians. Il 33enne, ex ala destra del Manchester United, ha deciso di proseguire la sua carriera nel campionato brasiliano e con uno dei club più noti e prestigiosi. Lingard ha firmato fino alla fine del 2026 con una opzione di rinnovo fino a fine 2027.

Lingard riparte dal Brasile — Esploso come giocatore di grande talento con il Manchester United, l'inglese ha giocato diverse stagioni con i Red Devils. Lingard è stato un titolare fondamentale del club inglese, per cui ha giocato dal 2015 al 2021. In particolare nella stagione 2016-2017 ha dato un importante contributo al successo dei rossi nell'Europa League di quella stagione. Negli anni seguenti, però, il talento inglese si è perso tra problemi personali (ha sofferto di depressione), critiche e aspettative molto alte. Nel 2021 arriva una buona stagione.

Lo United lo cede al West Ham e qui il classe 1992 torna in grande forma: con 9 reti e 5 assist in 16 partite dimostra nuovamente di poter essere un grande giocatore. Meno brillanti, invece, le sue performance al ritorno a casa Manchester e poi nella stagione 2022-2023 con la maglia rossa del Nottingham Forest. Nella scorsa stagione ha poi deciso di cambiare completamente aria ed è approdato al Seoul Fc. In Corea, in circa 60 partite giocate, ha segnato 19 gol e fornito 10 assist.

L'ex United ha firmato con il Corinthians — Ora Lingard ha deciso nuovamente di cambiare continente. Dall'Asia, infatti, è passato al Sud America, al Brasile. Giocherà nel campionato brasiliano con una delle maglie più note e prestigiose del continente: quella del Corinthians. Ha scelto di vestire la maglia numero 77 e ha firmato un contratto fino a fine 2026. Nel contratto è prevista anche una clausola di rinnovo automatico fino alla fine del 2027. L'ala destra è già in Brasile, sta completando i vari passaggi burocratici, ma nel frattempo già si allena con la squadra agli ordini del tecnico Dorival Junior.

