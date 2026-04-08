Litmanen torna in campo con il Kalev Tallin a 55 anni: giocherà insieme ai suoi figli

Aveva fatto una comparsata anche a ottobre a causa della mancanza di giocatori. Ora, però, il club di Tallin ha deciso di tesserarlo per l'intera stagione. Litmanen vive nella capitale estone da anni, assieme ai suoi due figli, Carlo e Bruno. Anche loro giocano a calcio nel campionato locale. Come sia nata questa nuova avventura, lo racconta l'ex campione stesso: "All’improvviso avevano pochi giocatori e, dato che mi allenavo già con loro, l’allenatore mi ha chiesto di dare una mano come giocatore aggiunto". Da semplice aiuto a nuovo tesserato. Litmanen tornerà in campo, non per i soldi o per i trofei, ma per la semplice passione e la voglia di giocare a calcio.

Il più grande calciatore finlandese

Litmanen è considerato il più grande calciatore finlandese. Senza dubbio alcuno è stato un grande fuoriclasse. La carriera di Jari, conclusasi nel 2011, lo ha visto attraversare tanti campionati in tutta Europa. Ha giocato in patria, con l'HJK Helsinki e poi è andato in Olanda all'Ajax. Con i lancieri ha giocato 55 partite, segnando 133 gol. Con il club olandese ha raggiunto il momento più alto della sua carriera, contribuendo in modo decisivo alla conquista della UEFA Champions League 1994-95, vinta contro il Milan. Il finlandese ha vestito anche le maglie di Barcellona, Liverpool, Malmo e Fulham. Nel suo palmares ci sono quattro campionati olandesi, una FA Cup (vinta con il Liverpool), una Coppa Uefa e una coppa intercontinentale. Non ha fatto mancare il suo apporto alla maglia della nazionale finlandese: ben 137 presenze e 32 reti.