L’ultima partita in panchina, poi la morte a 32 anni: l’incredibile addio a Lee Collins

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 32 anni Lee Collins, capitano dello Yeovil Town

E' morto alla giovane età di 32 anni Lee Collins, capitano dello Yeovil Town. La sua scomparsa è stata comunicata dal club di National League, il campionato calcistico inglese di quinta serie, il più alto per squadre semiprofessionistiche. Collins era rimasto in panchina nell'ultima partita giocata dallo Yeovil sabato scorso, nella vittoria casalinga per 3-1 contro il Barnet.

La polizia non considera la sua morte sospetta. Questa la comunicazione sul sito web del club: "Tutti allo Yeovil Town Football Club piangono la perdita del capitano del club Lee Collins. Lee purtroppo è morto ieri e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l'Altrincham è stata rinviata. Riposa in pace, Lee Collins". Cresciuto nel Wolverhampton e acquisito in carriera anche dal Barnsley, in 15 anni di carriera Lee Collins era riuscito a mettere insieme 470 partite da protagonista.