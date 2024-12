Malore in campo: muore a 17 anni la promessa inglese Kaylen Dennis

Tragedia in Inghilterra, il mondo del calcio piange la scomparsa della giovane stella: "Aveva un talento incredibile"

Enrico Pecci Redattore 13 dicembre - 13:35

Il calcio inglese piange la scomparsa della giovane stella Kaylen Dennis. Il 17enne è morto in seguito ad un malore accusato durante una partita con il Walthamstow Football Club, suo club di appartenenza. Il giovane calciatore, stando alle ricostruzioni provenienti dall'Inghilterra, si è accasciato al suolo nel corso del match e non c'è stato più nulla da fare. I soccorsi immediati sul campo non hanno potuto salvargli la vita. Dennis era descritto dai suoi allenatori come un "talento incredibile".

Calcio in lutto per Kaylen Dennis: "Aveva un talento incredibile" — Il Walthamstow Football Club ha annunciato sui social la tragica scomparsa del calciatore: "Siamo devastati nell'apprendere della morte di uno dei nostri giocatori Under 23, Kaylen Dennis durante una partita. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e a tutti coloro che lo conoscevano".

Anche la squadra giovanile di Dennis, il Ryan FC, ha salutato il calciatore: "Siamo così arrabbiati e devastati al Ryan FC. Kaylen ha iniziato a giocare per noi a 13 anni e lo abbiamo visto progredire nel calcio senior giocando per il nostro club partner Walthamstow FC. I suoi genitori sono stati così solidali e tutti i nostri pensieri sono con loro e la loro famiglia".

We are devastated to learn of the passing away of one of our U23 players, Kaylen Dennis during a game at the weekend.

We send our deepest condolences to his family, friends, teammates and everyone that knew him.

💙

— Walthamstow Football Club (@walthamstowfc) December 11, 2024

Morte Kaylen Dennis, la dedica del cugino in gol con lo Sheffield — Poche ore dopo la tragica notizia si è giocata la partita di Championship, la Serie B inglese, tra lo Sheffield United e il Millwall. È sceso in campo anche Rhian Brewster, cugino di Dennis ed ex Liverpool e nazionale under 21 inglese. Il giocatore ha anche realizzato un gol, esultando con una dedica speciale per suo cugino con l'indice puntato verso il cielo e tanta commozione. Brewster era molto legato al 17enne.

Alla BBC Radio Sheffield, il calciatore ha poi dichiarato: "Voglio dedicare quella rete a mio cugino più giovane. È morto oggi prima della partita, quindi è un gol che celebro per lui e la famiglia. È un momento molto difficile per tutti noi, ma ho giocato per lui oggi, ed ero molto felice di venire via con un gol, e questo è per lui". La notizia ha scosso anche l'allenatore Scott Chickelday: "È stato straziante sentire ieri che un ragazzo di 17 anni che ho avuto il piacere di conoscere con un talento incredibile è morto ieri sul campo da calcio". Un altro tragico lutto scuote il mondo del calcio inglese e non solo.

Visualizza questo post su Instagram