Luxemburgo: 'Vinicius fa cose da evitare, immaginate se Pelé...'

L'ultimo ad aggiungersi è stato Vanderlei Luxemburgo. L'ex ct del Brasile, oltre che allenatore del Real Madrid nei primi anni di questo secolo, è intervenuto al podcast "Benja Me Mucho", parlando apertamente della stella brasiliana, che ha criticato per alcuni atteggiamenti.

Allo stesso modo, parlando della quantità di falli che Vinicius riceve, Vanderlei ha paragonato il suo atteggiamento a quello di altre stelle del calcio in situazioni simili. "Vini prende un colpo, si rialza e attacca l'avversario come se nel calcio non si potesse prendere un colpo? Immaginate Pelé che reagisce così con la quantità di colpi che ha ricevuto. O Zico. La stessa cosa dà fastidio a Vini che riceve colpi come se fosse una persecuzione legata al fatto che è nero", ha osservato.