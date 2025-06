Un'abitudine che già in passato era costata cara al club: il campionato inglese ha deciso di usare il pugno duro anche in questa stagione

Cattive notizie per il Manchester City, attualmente impegnato nel Mondiale per club a stelle e strisce. La società, allenata da Guardiola, ha ricevuto più di un milione di sterline di multa per aver posticipato il calcio d’inizio del primo o del secondo tempo di diverse partite della scorsa Premier League.