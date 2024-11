Manchester United, c’è (finalmente) Amorim: le prime immagini del suo arrivo

Il Manchester United ha quest'oggi accolto in casa propria il suo nuovo allenatore: è stato ufficialmente il giorno dell'arrivo di Ruben Amorin.

Alessia Gentile 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 18:52)

Ruben Amorim è diventato il nuovo allenatore del Manchester United già da qualche settimana, come comunicato dal club inglese stesso, ma ha continuato, almeno fino ad oggi, ad allenare lo Sporting Lisbona compiendo imprese come quella di vincere 4-1 contro il Manchester City in Champions League. L'11 novembre sarebbe stato il giorno di arrivo a Manchester e così è stato: la squadra inglese inizia perciò ufficialmente questa nuova avventura e dal portoghese si aspetta tantissimo.

Manchester United, le prime immagini di Amorim — Il Manchester United ha dunque accolto Ruben Amorim e, sui social, ha pubblicato le prime immagini del suo nuovo tecnico: "Non è solo Carrington. È casa. Un caloroso benvenuto a Ruben Amorim nel nostro campo di allenamento".

It's not just Carrington. It's home.

A warm welcome for Ruben Amorim at our training ground ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 11, 2024

Per l'occasione è stato anche salutato e ringraziato l'olandese che ha in questi giorni accompagnato e gestito i Red Devils dalla panchina: "Ruud van Nistelrooy e tre allenatori della prima squadra hanno lasciato il club con i nostri migliori auguri per il futuro. Grazie per il vostro incrollabile impegno nei confronti dello United. Grazie di tutto Ruud, sempre uno di noi! Tanti auguri! Le lacrime agli occhi".