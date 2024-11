Manchester United, Onana: “Permanenza di Van Nistelrooy? Lo vorrei al 100%”

Il Manchester United sta per accogliere in panchina Ruben Amorim ma André Onana ha voluto dire la sua anche su Ruud van Nistelrooy, che ha finora gestito la squadra nei match giocati.

Alessia Gentile 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 11:53)

Il Manchester Unitedha già ufficializzato il passaggio della panchina da Ten Hag a Ruben Amorim ma quest'ultimo siederà sulla panchina dei Red Devils solamente a partire dall'11 novembre; fin qui la squadra è stata infatti affidata a Ruud van Nistelrooy e proprio di lui ha voluto parlare un profilo importante del gruppo, ovvero André Onana.

Le parole di Onana sul momento di passaggio del Manchester United — Ai microfoni di 'TNT Sports', l'estremo difensore dello United ha perciò dichiarato: "Permanenza di Van Nistelrooy? È una cosa che vorrei al 100%. È un'ottima persona e un ottimo allenatore. Ha molta esperienza e ha fatto grandi cose da quando è qui. L'abbiamo avuto per qualche giorno come primo allenatore e i giocatori sono contenti, ma non è una cosa che possiamo decidere noi. Il club ha preso una decisione e noi dobbiamo accettarla perché la decisione finale spetta a loro".

A game of two halves 🔴

Ruud explains how the Reds improved throughout our tie against PAOK 💬#MUFC || #UEL

— Manchester United (@ManUtd) November 8, 2024

Dal canto suo Van Nistelrooy, dopo la vittoria in Europa League e prima di cedere il posto ad Amorim, ha affermato: "Per me era importante fare risultato. Posso solo essere contento della prestazione dei giocatori. Mi diverto, ma domenica c'è un'altra partita (contro il Leicester, ndr.) e sono concentrato su quella e non penso alla prossima".