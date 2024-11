Amorim allo United, lo Sporting Lisbona ufficializza Joao Pereira

Si chiude con una vittoria l'avventura di Ruben Amorim sulla panchina dello Sporting Lisbona . Dopo il 4-1 rifilato al Manchester City in Champions League , arriva il successo per 4-2 in rimonta ai danni dello Sporting Braga . Il nuovo allenatore del Manchester United sarà sostituito da Joao Pereira .

Un'eredità pesante

Due campionati, due Coppe di Lega e una Supercoppa di Portogallo, oltre ad una serie di piazzamenti importanti e risultati memorabili in Europa, l'ultimo contro il Manchester City. Non sarà facile per Joao Pereira raccogliere l'eredità di Ruben Amorim che in quattro anni ha riportato nell'elite del calcio europeo lo Sporting Lisbona. Al momento i biancoverdi guidano la classifica con 6 punti di vantaggio sul Porto e 8 sui rivali cittadini del Benfica. In Europa occupano le zone nobili della classifica, con 10 punti alle spalle del Liverpool, insieme ad Inter, Monaco e Brest.