Omar Berrada rompe il silenzio e traccia un bilancio sincero dell’esperienza di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. In una lunga intervista ai canali ufficiali del club, l’amministratore delegato dei Red Devils ha riconosciuto che la scelta del tecnico portoghese non ha prodotto i risultati sperati, pur sottolineandone il contributo nella gestione dello spogliatoio e nella crescita del gruppo.

Secondo Berrada, il percorso di Amorim è stato condizionato da circostanze complesse, ma il club ha ritenuto necessario cambiare direzione per tornare competitivo ai massimi livelli. L’arrivo di Michael Carrick ha rappresentato il punto di svolta, con il dirigente che si è detto convinto di avere finalmente trovato l’allenatore giusto per riportare il Manchester United in lotta per i grandi traguardi.

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Man United chief Omar Berrada shares rare insight into summer transfer plan and reveals true thoughts on Ruben Amorim's failed Old Trafford tenure https://t.co/w1aCr0lVb0 — Daily Mail Sport (@MailSport) June 4, 2026

La fine di Amorim, l'inizio di Carrick: la svolta United

Nonostanterelativa all’esperienza di, Berrada ha tenuto a sottolineare come il giudizio sul tecnico portoghese non possa essere ridotto esclusivamente ai risultati ottenuti.ha infatti spiegato che "Ruben merita molti elogi per diverse cose" e che il suo lavoro ha contribuito ad "alzare il livello nello spogliatoio" in un momento particolarmente delicato. Tuttavia, la società ha ritenuto necessario intervenire per dare una nuova direzione al progetto tecnico. In questo senso, la fiducia riposta inappare totale.lo ha definito una persona che "ama il club, ne comprende i valori ed è un eccellente gestore di persone", aggiungendo che l’ex centrocampista "si è guadagnato il diritto di continuare a guidare la squadra per i prossimi due anni o più".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 22 DICEMBRE: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, interagisce con Kobbie Mainoo del Manchester United dopo la partita di Premier League tra Manchester United FC e AFC Bournemouth all'Old Trafford il 22 dicembre 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Grande entusiasmo anche per la costruzione della rosa, con il dirigente che ha promosso gli ultimi acquisti e la loro integrazione nel gruppo. Secondo il CEO, giocatori come Senne Lammens, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko hanno contribuito in maniera significativa alla crescita della squadra e rappresentano il profilo ideale per il nuovo corso. Il messaggio lanciato dal dirigente è chiaro: il Manchester United vuole lasciarsi alle spalle gli errori del passato e costruire un futuro vincente, forte della convinzione di avere finalmente "l’allenatore giusto, i giocatori giusti e la struttura giusta per competere ai massimi livelli".

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