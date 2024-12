Non c’è pace in questa stagione per Luke Shaw. Il terzino del Manchester United, che era rientrato da un infortunio al ginocchio la scorsa settimana in Premier League ed Europa League, ha accusato una ricaduta. A dichiararlo è stato...

Non c'è pace in questa stagione per Luke Shaw. Il terzino del Manchester United, che era rientrato da un infortunio al ginocchio la scorsa settimana in Premier League ed Europa League, ha accusato una ricaduta. A dichiararlo è stato proprio il giocatore con una storia pubblicata sul suo account Instagram seguita da un comunicato ufficiale del Manchester United, che domani sfiderà l'Arsenal in Premier League.

Annata senza pace per Luke Shaw: "Fa davvero male" — Con una storia Instagram, Luke Shaw, protagonista anche con la sua Inghilterra nelle ultime competizioni UEFA e FIFA, ha diramato la seguente nota poi ripresa anche dal Manchester United sul suo sito:

"Ciao a tutti, fa davvero male dover scrivere questa cosa dopo tutte le recenti sofferenze ed in seguito a quello che era un percorso positivo di rientro, ma sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta. Ho avuto tante volte dei momenti di up e di down, ma questo è senza dubbio il momento più duro. Sono devastato ed è per me davvero difficile guardare in faccia la realtà in questo momento. Capisco che potranno esserci delle persone frustrate, arrabbiate, deluse ed io non posso fare altro che comprenderle. Non c'è nessuno, in questo momento, che sta provando queste emozioni più di me. Ma quello che posso promettere è che farò di tutto per tornare il più presto possibile per aiutare questo club a raggiungere i suoi obiettivi in questa stagione. Grazie a tutti per la vicinanza, non verrà assolutamente dimenticata e la sto davvero apprezzando".

Un messaggio davvero a cuore aperto da parte del difensore inglese che ha lasciato un po' tutti di sasso, fan del Manchester United e non solo. Ovviamente l'augurio è che Luke Shaw possa tornare, il più presto possibile, a calcare i rettangoli verdi della Premier League e, soprattutto, quello del suo amato Old Trafford con la casacca del Manchester United.

Luke Shaw has suffered a small setback.

We are all with you ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 3, 2024

Manchester United, i numeri di Luke Shaw in questa stagione — In questa stagione, praticamente da dimenticare finora, Luke Shaw è sceso in campo soltanto in tre occasioni, tutte e tre nell'ultima settimana sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Ruben Amorim. La prima, per una mezz'ora, è stata la presenza del ritorno in campo dopo il lungo infortunio contro l'Ipswich Town, poi l'impegno in Europa League e, infine (almeno per il momento in questa annata), i trenta minuti accumulati nella vittoria rotonda dei Red Devils contro l'Everton.