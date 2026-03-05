Dopo gli anni in Serie A vissuti tra sprazzi di grande talento e tantissima sfortuna legata agli infortuni, il centrocampista croato Marko Rog lascia l'Italia per ritrovare continuità e sorrisi nel campionato di casa

Il richiamo di casa, molto spesso, è la cura migliore per mettersi alle spalle i momenti calcisticamente e umanamente più difficili. Dopo una lunga parentesi nel calcio italiano, vissuta tra sprazzi di talento purissimo e una dose massiccia di sfortuna, Marko Rog ha finalmente trovato una nuova sistemazione. L'ex centrocampista di Napoli e Cagliari, rimasto svincolato, ha deciso di ripartire dalle proprie origini accettando l'offerta per tornare a giocare in Croazia. Una scelta dettata dalla necessità tecnica e fisica di ritrovare il campo con continuità, lontano dalle immense pressioni dei grandi campionati europei.

VERONA, ITALIA - 06 DICEMBRE: Marko Rog del Cagliari Calcio in azione durante la Serie A match tra Hellas Verona FC e Cagliari Calcio allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 06 dicembre 2020 a Verona, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

L'esperienza in Serie A e l'incubo degli infortuni — La storia italiana del classe 1995 lascia inevitabilmente un po' di amaro in bocca ai tifosi e agli addetti ai lavori. Arrivato giovanissimo al Napoli con l'etichetta di potenziale fuoriclasse del centrocampo, Rog ha inizialmente faticato a trovare spazio con continuità all'ombra del Vesuvio. Il passaggio al Cagliari sembrava poter rappresentare la vera svolta della sua carriera. In Sardegna aveva infatti conquistato subito le chiavi della mediana, unendo qualità a una grinta fuori dal comune che lo aveva fatto entrare nel cuore della piazza. Purtroppo, una serie impressionante e drammatica di infortuni alle ginocchia ha frenato bruscamente la sua ascesa, costringendolo a lunghissimi stop in infermeria e privandolo di quell'esplosività che lo caratterizzava.

Un ritorno in Croazia per Marko Rog — Adesso, il ritorno in patria rappresenta per il croato l'occasione perfetta per resettare tutto e rimettersi in gioco. Giocare nel campionato di casa gli permetterà di accumulare nuovamente minuti nelle gambe in un ambiente familiare e meno logorante. I tifosi italiani non lo hanno mai dimenticato per l'impegno totale e la professionalità che ha sempre messo in campo, e sperano di vederlo finalmente sorridere con gli scarpini allacciati, definitivamente libero dai fantasmi degli infortuni.

