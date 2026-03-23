Era in carica dal 2021 ma adesso il club francese ha comunicato la separazione dall'ormai ex presidente. Il comunicato dell'OL

Mattia Celio Redattore 23 marzo - 14:15

La notizia era nell'aria da alcuni mesi ma adesso è ufficiale: Pablo Longoria non è più il presidente del Marsiglia. La decisione di separarsi dal classe '86 era arrivata già lo scorso febbraio ma è stata formalizzata solo nella mattinata odierna. Lo spagnolo lascia così l'OL dopo quasi sei anni senza riuscire ad alzare un trofeo. Nei prossimi giorni verrà comunicato il suo sostituto.

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Marsiglia, Pablo Longoria lascia la carica di presidente dopo 6 anni: il comunicato del club — Pablo Longorianon è più il presidente del Marsiglia. La notizia ufficiale è stata comunicata dallo stesso club nelle prime ore di questa mattina. Il classe '86 lascia dunque l'OL dopo quasi 6 anni. Nel luglio 2020 fu nominato vicedirettore generale e meno di un anno dopo ha assunto la carica di presidente dopo l’addio di Jacques-Henri Eyraud nel febbraio 2021. Diventa così effettiva la separazione che era stata decisa nel febbraio scorso in seguito all’esonero di Roberto De Zerbi, che ha portato ad una riorganizzazione interna.

Durante la presidenza Longoria, l'OL non è riuscito a vincere alcun trofeo. Le uniche soddisfazioni sono state la semifinale di Conference League nel 2022 e di Europa League nel 2024. Per due stagioni il club francese ha preso parte alla Champions League, nel 2022/23 e in quella attuale, dove però è uscito sempre dopo la prima fase (ai gironi nel 2022/23 e dopo il girone unico nel 2025/26).

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Di seguito il comunicato dell'OL: "McCourt Global e Pablo Longoria hanno raggiunto un accordo sui termini della sua uscita. Pablo Longoria ringrazia l’Olympique de Marseille per la fiducia riposta in lui durante queste sei stagioni ed esprime la sua profonda gratitudine a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi che hanno fatto parte di questa avventura". Adesso si aspetta di conoscere il suo successore.

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