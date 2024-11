Nel video emerge la tensione tra le due squadre dopo il triplice fischio, nel match vinto con il risultato di 2-1 dai padroni di casa del Viktoria Plzen. L'attaccante della Real Sociedad, Oyarzabal , punta il dito contro Martin Jedlicka che in quel momento emula il gesto del noto saluto nazista . Ripetuto più volte. Queste le immagini già virali sui social.

Por lo que sea, están borrando los videos donde aparece Martin Jedlička haciendo el saludo fascista al finalizar el Viktoria Plizen vs Real Sociedad, no pasa nada, lo volvemos a subir, en breves rival del Athletic Club, San Mamés te recibirá como mereces. pic.twitter.com/ACxKKMOCzB

Viktoria Plzen-Real Sociedad, Martin Jedlicka nella bufera: la ricostruzione dell'episodio

Il gesto del 26enne portiere ceco non è assolutamente passato inosservato. Come anticipato, i video stanno già circolando sul web e si attendono ora approfondimenti da parte della Uefa. Non è da escludere, infatti, l'apertura di un procedimento disciplinare e di un'indagine nei confronti dell'estremo difensore.