È stato l'acquisto più oneroso nella storia del Newcastle ed uno degli acquisti più costosi della Premier League pagandolo ben 85 milioni di euro dallo Stoccarda. Stiamo parlando di Nick Woltemade, che si è subito aggregato bene con il nuovo campionato e i compagni, siglando già sei reti nel campionato inglese. La sua esplosione era stata notata da diverse squadre in questo ultimo anno, diventando così una vera e propria telenovela di mercato, nonostante qualche critica di troppo per la cessione monstre. A commentare il suo momento è l'ex stella tedesca LotharMatthaus che prende subito le sue difese.
Matthaus promuove l’acquisto di Woltemade: “Il valore è salito già a 100 milioni”
Le parole di Matthaus sul valore di mercato di Woltemade—
Arrivato al Newcastle da pochissimo tempo, il valore di mercato di Woltemade sta aumentando a dismisura grazie alle sue prestazioni. Secondo la leggenda LotharMatthausil 23enne tedesco varrebbe oggi almeno 100 milioni di euro:
"Se ora ci fosse un altro trasferimento, sarebbe valutato sui 100 milioni in su. I primi gol in Premier League e la rete realizzata con la Nazionale lo rendono ancora più importante, alzando il suo prezzo. Mi aspetto però che resti a Newcastle per un po’ prima di fare il prossimo passo", tuona senza mezzi termini Lothar Matthaus nel podcast 'Bayern Insider' della Bild.
Ora spetterà a l'attaccante tedesco stupire ancora di più, se dovesse continuare così il suo rendimento salirebbe ancora di più facilitando anche l'interesse di top club europei e del suo cartellino. Il giovane bomber sta veramente crescendo ogni partita sempre di più dimostrando di poter diventare uno degli attaccanti più forti del panorama europeo.
