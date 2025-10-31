Fresco di arrivo in Premier League, il calciatore sta stupendo tutti, con l'ex leggenda tedesca che ha scacciato le critiche e le polemiche degli scorsi mesi per un acquisto mostre in Premier.

È stato l'acquisto più oneroso nella storia del Newcastle ed uno degli acquisti più costosi della Premier League pagandolo ben 85 milioni di euro dallo Stoccarda. Stiamo parlando di Nick Woltemade, che si è subito aggregato bene con il nuovo campionato e i compagni, siglando già sei reti nel campionato inglese. La sua esplosione era stata notata da diverse squadre in questo ultimo anno, diventando così una vera e propria telenovela di mercato, nonostante qualche critica di troppo per la cessione monstre. A commentare il suo momento è l'ex stella tedesca LotharMatthaus che prende subito le sue difese.